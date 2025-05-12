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Спорт

Хоккеисты Финляндии не дали Франции сотворить первую сенсацию ЧМ-2025

Хоккей Победа Фоанция, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:35 Фото: Instagram/iihfhockey
11 мая на мировом хоккейном первенстве чуть не произошла первая громкая сенсация. Одна из титулованных сборных планеты Финляндия сумела избежать поражения в поединке с представителями Франции, сообщает Zakon.kz.

Олимпийские чемпионы мира 2022 года с большим трудом обыграли Францию (4:3, ОТ), уступая 1:3 за две минуты до финального свистка.

Героем матча стал финский нападающий Эели Толванен, который перевел игру в овертайм, дважды поразив французские ворота в течение минуты.

А уже на второй минуте овертайма победу 4-кратным чемпионам мира принес Юусо Пярссинен. 

В итоге скромная французская дружина не смогла удержать победный счет, проиграв в овертайме – 3:4. В рамках третьего игрового дня ЧМ-2025 были зафиксированы следующие результаты: Словакия – Словения 3:1, США – Венгрия 6:0, Латвия – Канада 1:7, Норвегия – Чехия 1:2.

11 мая первое поражение на нынешнем мировом первенстве потерпела сборная Казахстана, которая уступила команде Германии – 1:4. 

Единственной шайбой у подопечных Олега Болякина отметился форвард "Металлурга" – Никита Михайлис.

Следующий поединок казахстанцы проведут 13 мая против хоккеистов Венгрии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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