Хоккеисты Финляндии не дали Франции сотворить первую сенсацию ЧМ-2025

11 мая на мировом хоккейном первенстве чуть не произошла первая громкая сенсация. Одна из титулованных сборных планеты Финляндия сумела избежать поражения в поединке с представителями Франции, сообщает Zakon.kz.

Олимпийские чемпионы мира 2022 года с большим трудом обыграли Францию (4:3, ОТ), уступая 1:3 за две минуты до финального свистка.

Героем матча стал финский нападающий Эели Толванен, который перевел игру в овертайм, дважды поразив французские ворота в течение минуты.

А уже на второй минуте овертайма победу 4-кратным чемпионам мира принес Юусо Пярссинен.

В итоге скромная французская дружина не смогла удержать победный счет, проиграв в овертайме – 3:4. В рамках третьего игрового дня ЧМ-2025 были зафиксированы следующие результаты: Словакия – Словения 3:1, США – Венгрия 6:0, Латвия – Канада 1:7, Норвегия – Чехия 1:2.

11 мая первое поражение на нынешнем мировом первенстве потерпела сборная Казахстана, которая уступила команде Германии – 1:4.

Единственной шайбой у подопечных Олега Болякина отметился форвард "Металлурга" – Никита Михайлис.

Следующий поединок казахстанцы проведут 13 мая против хоккеистов Венгрии.