Спорт

Мбаппе оформил 50-й гол за "Реал" в своей карьере

Футболист &quot;Реала&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 04:20 Фото: Instagram/k.mbappe
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе достиг показателя в 50 забитых мячей за "сливочных" во всех соревнованиях, оформив дубль с пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Марселем" (2:1), сообщает Zakon.kz.

По данным Tribalfootball, французскому футболисту потребовалось на это 64 игры.

Быстрее Мбаппе 50 голов в составе "Реала" забил только бывший нападающий команды Криштиану Роналду, достигший этой отметки за 54 игры в ноябре 2010 года.

Французский футболист стал игроком испанского гранда летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сегодня составляет 180 млн евро.

Ранее алматинский футбольный клуб "Кайрат" пригласил фанатов поддержать их во время игры с португальским "Спортингом".

Аксинья Титова
