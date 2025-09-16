Мбаппе оформил 50-й гол за "Реал" в своей карьере

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе достиг показателя в 50 забитых мячей за "сливочных" во всех соревнованиях, оформив дубль с пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Марселем" (2:1), сообщает Zakon.kz.

По данным Tribalfootball, французскому футболисту потребовалось на это 64 игры.

Быстрее Мбаппе 50 голов в составе "Реала" забил только бывший нападающий команды Криштиану Роналду, достигший этой отметки за 54 игры в ноябре 2010 года.

Французский футболист стал игроком испанского гранда летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сегодня составляет 180 млн евро.

