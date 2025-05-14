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Спорт

Экс-звезда "Реала" может стать помощником Анчелотти в сборной Бразилии

Футбол Кандидат Тренер Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:51 Фото: Instagram/kaka
Знаменитый в прошлом бразильский полузащитник Кака может войти в тренерский штаб своей национальной сборной, который на днях возглавил титулованный итальянец Карло Анчелотти, сообщает Zakon.kz.

Бывшая звезда бразильской сборной уже получил приглашение от Анчелотти, передает CNN Brasil. 65-летний наставник прекрасно знаком с Кака по работе с ним в "Милане" и "Реале".

43-летний Кака ранее выступал под руководством итальянца за "россонери". Затем их дороги пересеклись 12 лет назад в королевском клубе.

Футбол Помощник Анчелотти, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:51

Фото: Instagram/kaka

Стоит отметить, что Бразилия завоевала свое пятое "золото" на мировых первенствах как раз тогда, когда майку сборной надевал Кака. Это было в 2002 году на футбольных полях Кореи и Японии. После этого бразильцы ни разу не смогли войти даже в список призеров мундиаля.

В желании достигнуть своих целей бразильская конфедерация футбола пригласила на пост главного тренера одного из самых титулованных наставников планеты – Карло Анчелотти.

Пока еще тренер "Реала", новый рулевой бразильцев накануне намекнул на возвращение в сборную Неймара и Каземиро.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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