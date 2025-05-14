#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.06
566.32
6.32
Спорт

Бразильский футболист побил мировой рекорд по скорости бега на матче

Футбол Рекорд Мира, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:08 Фото: Instagram/cd_santaclara
23-летний бразильский правый вингер Габриэль Сильва Виейра, который выступает за португальский клуб "Санта-Клара", в матче против "Фамаликана" установил новый мировой рекорд скорости для футбола 40,3 км/час, сообщает Zakon.kz.

Рекордные цифры были установлены бразильцем 11 мая в рамках матча чемпионата Португалии, где "Санта-Клара" дома переиграл "Фамаликан" (2:1).

В одном из игровых эпизодов форвард хозяев поля Габриэл Силва разогнался до 40,3 км/ч в попытке перехватить мяч у соперника.

Спринтерские показатели были зафиксированы с помощью специальных датчиков, которые функционируют на каждом официальном матче.

Таким образом, Силва установил новый мировой рекорд, которым ранее владел защитник английского "Ньюкасла" Свен Ботман – 39,21 км/ч.

Если бразилец стал самым быстрым футболистом мира, то француз Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ангелина Лукас объявила о важном бое в Таразе
Спорт
16:57, Сегодня
Ангелина Лукас объявила о важном бое в Таразе
Казахстанский штангист Артем Антропов завоевал "серебро" ЧА-2025 в Китае
Спорт
15:39, Сегодня
Казахстанский штангист Артем Антропов завоевал "серебро" ЧА-2025 в Китае
Глава UFC объявил о предстоящих супербоях с участием знаменитых бойцов
Спорт
15:18, Сегодня
Глава UFC объявил о предстоящих супербоях с участием знаменитых бойцов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: