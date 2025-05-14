Бразильский футболист побил мировой рекорд по скорости бега на матче

23-летний бразильский правый вингер Габриэль Сильва Виейра, который выступает за португальский клуб "Санта-Клара", в матче против "Фамаликана" установил новый мировой рекорд скорости для футбола 40,3 км/час, сообщает Zakon.kz.

Рекордные цифры были установлены бразильцем 11 мая в рамках матча чемпионата Португалии, где "Санта-Клара" дома переиграл "Фамаликан" (2:1).

В одном из игровых эпизодов форвард хозяев поля Габриэл Силва разогнался до 40,3 км/ч в попытке перехватить мяч у соперника.

Спринтерские показатели были зафиксированы с помощью специальных датчиков, которые функционируют на каждом официальном матче.

Таким образом, Силва установил новый мировой рекорд, которым ранее владел защитник английского "Ньюкасла" Свен Ботман – 39,21 км/ч.

Если бразилец стал самым быстрым футболистом мира, то француз Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал".

