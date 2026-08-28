#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.3
538.07
5.41
Спорт

Улучшен мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров с барьерами

Легкая атлетика Мировой Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 12:14 Фото: Instagram/worldathletics
Бразильский легкоатлет Алисон дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира и двукратный олимпийский бронзовый призер преодолел данную дисциплину за 45,81 секунды.

Прежним достижением владел норвежец Карстен Варльхолм, который на Олимпийских играх-2021 в Токио показал результат 45,94 секунды.

"Это был невероятный вечер, нет слов, чтобы описать то, что произошло. На протяжении всего сезона демонстрировал отличную форму, показывал, что я быстрый и сильный. В процессе подготовки к этому старту изменили многие аспекты в моих тренировках и забегах. Теперь стартую быстрее и финиширую мощнее, и именно это мне было нужно, чтобы побить мировой рекорд".Алисон дос Сантос

Таким образом, дос Сантос побил рекорд пятилетней давности. Вслед за цифрами бразильца пал и другой мировой рекорд – на 100 метров с барьерами у женщин.

Американка Масе Расселл преодолела дистанцию за 12,09 и на 0,03 секунды превзошла достижение Тоби Амусан, установленное на ЧМ-2022.

А накануне звездный вратарь сборной Хорватии по футболу Ливакович перешел в "Барселону".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Рекорд Мира
17:08, 14 мая 2025
Бразильский футболист побил мировой рекорд по скорости бега на матче
Марафон Мировой Рекорд
12:15, 28 апреля 2025
В Лондоне улучшен мировой рекорд в женском марафоне
Пауэрлифтинг Мировой Рекорд
12:21, 09 сентября 2025
Самый сильный человек планеты улучшил свой же мировой рекорд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Талгат Орынбасар
12:52, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Орынбасар потерпел сенсационное поражение на Grand Slam в Лозанне
&quot;Еврокубках не за горами&quot;: Тимур Турлов сделал заявление после возвращения &quot;Шахтёра&quot; в КПЛ
12:46, Сегодня
"Еврокубках не за горами": Тимур Турлов сделал заявление после возвращения "Шахтёра" в КПЛ
Кенжебек может пропустить матч &quot;Ахмата&quot; против &quot;Крыльев Советов&quot; из-за травмы
12:20, Сегодня
Кенжебек может пропустить матч "Ахмата" против "Крыльев Советов" из-за травмы
Женская сборная Казахстана по регби-7
12:03, Сегодня
Казахстан огласил заявку на Азиатскую серию по регби-7 среди женщин
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: