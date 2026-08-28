Улучшен мировой рекорд в беге на дистанцию 400 метров с барьерами

Бразильский легкоатлет Алисон дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира и двукратный олимпийский бронзовый призер преодолел данную дисциплину за 45,81 секунды.

Прежним достижением владел норвежец Карстен Варльхолм, который на Олимпийских играх-2021 в Токио показал результат 45,94 секунды.

"Это был невероятный вечер, нет слов, чтобы описать то, что произошло. На протяжении всего сезона демонстрировал отличную форму, показывал, что я быстрый и сильный. В процессе подготовки к этому старту изменили многие аспекты в моих тренировках и забегах. Теперь стартую быстрее и финиширую мощнее, и именно это мне было нужно, чтобы побить мировой рекорд". Алисон дос Сантос

Таким образом, дос Сантос побил рекорд пятилетней давности. Вслед за цифрами бразильца пал и другой мировой рекорд – на 100 метров с барьерами у женщин.

Американка Масе Расселл преодолела дистанцию за 12,09 и на 0,03 секунды превзошла достижение Тоби Амусан, установленное на ЧМ-2022.

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