В Кубке Казахстана по футболу зафиксированы сразу две громкие сенсации

Поздно вечером 13 мая завершились все матчи стадии четвертьфинала Кубка РК по футболу, по итогам которых определились четыре клуба, продолжающих борьбу за почетный трофей и место в еврокубках на будущий год, сообщает Zakon.kz.

Несомненно, нынешний сезон будет одним из успешных в истории кызылординского "Кайсара". Команда демонстрирует яркий футбол, что доказывает своей игрой и неплохими результатами.

После успеха над "Кайратом" в 1/8 финала Кубка страны "степные волки" накануне оставили за бортом данного турнира и его действующего обладателя – костанайский "Тобыл".

Дружина Андрея Ферапонтова на пути к полуфиналу у себя дома в серии пенальти переиграла прошлогоднего победителя – 5:3.

Но если кызылординцы победили при поддержке своих трибун, вряд ли кто поверит в чудо, которое устроили футболисты "Алтая", одолевшие на выезде "Актобе" с его неповторимыми фанатами.

Здесь тоже дело дошло до серии послематчевых пенальти, где фортуна улыбнулась гостям из Усть-Каменогорска, подарив им путевку в 1/2 финала, где их ждет "Ордабасы".

В свою очередь шымкентский коллектив на своей арене минимально победил "Жетысу" из Талдыкоргана – 1:0.

Теперь в 1/2 финала Кубка РК встретятся "Ордабасы" – "Алтай" и "Кайсар" – "Женис". Столичная команда в четвертьфинале данных соревнований в Астане переиграла "Кызылжар" из Петропавловска со счетом 2:0.

Здесь стоит подчеркнуть, что полуфиналисты "Кайсар" и "Алтай" ныне занимают самые последние места в таблице КПЛ-2026, 15-е и 16-е соответственно.

