#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.63
547.69
6.36
Спорт

В Кубке Казахстана по футболу зафиксированы сразу две громкие сенсации

Футбол Победа Тобыл, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 09:58 Фото: Instagram/fckaysar_official
Поздно вечером 13 мая завершились все матчи стадии четвертьфинала Кубка РК по футболу, по итогам которых определились четыре клуба, продолжающих борьбу за почетный трофей и место в еврокубках на будущий год, сообщает Zakon.kz.

Несомненно, нынешний сезон будет одним из успешных в истории кызылординского "Кайсара". Команда демонстрирует яркий футбол, что доказывает своей игрой и неплохими результатами.

После успеха над "Кайратом" в 1/8 финала Кубка страны "степные волки" накануне оставили за бортом данного турнира и его действующего обладателя – костанайский "Тобыл".

Дружина Андрея Ферапонтова на пути к полуфиналу у себя дома в серии пенальти переиграла прошлогоднего победителя – 5:3.

Но если кызылординцы победили при поддержке своих трибун, вряд ли кто поверит в чудо, которое устроили футболисты "Алтая", одолевшие на выезде "Актобе" с его неповторимыми фанатами.

Здесь тоже дело дошло до серии послематчевых пенальти, где фортуна улыбнулась гостям из Усть-Каменогорска, подарив им путевку в 1/2 финала, где их ждет "Ордабасы".

В свою очередь шымкентский коллектив на своей арене минимально победил "Жетысу" из Талдыкоргана – 1:0.

Теперь в 1/2 финала Кубка РК встретятся "Ордабасы" – "Алтай" и "Кайсар" – "Женис". Столичная команда в четвертьфинале данных соревнований в Астане переиграла "Кызылжар" из Петропавловска со счетом 2:0.

Здесь стоит подчеркнуть, что полуфиналисты "Кайсар" и "Алтай" ныне занимают самые последние места в таблице КПЛ-2026, 15-е и 16-е соответственно.

Тем временем на днях еще одна сборная определилась с составом на ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Кубок РК
12:11, 08 июня 2023
Определились все полуфиналисты Кубка Казахстана-2023 по футболу
Футбол Команды Четвертьфиналисты
09:40, 03 июля 2024
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки-2024
Футбол Полуфинал Кубок
11:07, 11 января 2026
На Кубке Африки по футболу определились все полуфиналисты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанцы стали третьими в Турции
10:07, Сегодня
Казахстанцы завоевали "бронзу" на турнире по настольному теннису в Турции
Свитолина превзошла Шарапову после сенсационной победы над Рыбакиной в Риме
09:54, Сегодня
Свитолина превзошла Шарапову после сенсационной победы над Рыбакиной в Риме
Команда Саркенова проиграла четвертый матч серии WHL
09:42, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста оказалась в шаге от поражения в финале WHL
Стали известны все пары полуфинала Кубка Казахстана-2026 по футболу
09:15, Сегодня
Стали известны полуфинальные пары Кубка Казахстана-2026 по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: