Кубок Казахстана-2024: "Кайрат", "Астана" и "Ордабасы" покидают турнир

8 мая стали известны полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, по итогам которого три фаворита не смогли пройти стадию четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

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Все 4 матча стадии 1/4 финала Кубка республики вызывали огромный интерес и оправдали свои надежды. Действующий обладатель титула, "Тобол" из Костаная с минимальным преимуществом переиграл у себя на поле "Астану" – 1:0, благодаря голу Ислама Чеснокова.





Алматинский "Кайрат" пожаловал в гости к "Атырау", и был бит местной командой со счетом 3:1.





Действующий чемпион Казахстана, "Ордабасы" в драматичном поединке проиграл на своей арене "Актобе". Победу западноказахстанцам на 117-ой минуте принес Жан Жайро – 2:1.





А в противостоянии "Елимая" и "Кызылжара" все решилось на 88-й минуте, когда белорусский полузащитник семейского клуба Никита Корзун мощно выстрелил с дальней дистанцией, и его удар оказался неразрешимой проблемой для вратаря соперника Александра Довгаля – 1:0.





Таким образом полуфинальные пары Кубка Казахстана-2024 выглядят следующим образом:



"Тобол" – "Атырау".

"Актобе" – "Елимай".

Как передает пресс-служба QFL, на стадии полуфинала соперники проведут по два матча, дома и на выезде. Игры запланированы на 29 мая и 19 июня, финал турнира пройдет 29 сентября.

Тем временем, в ночь на 9 мая определился второй финалист нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА, Им стал мадридский "Реал", который в драматичной битве выиграл у мюнхенской "Баварии" со счетом 2:1. Теперь, в финале 1 июня команда Карло Анчелотти встретится с дортмундской "Боруссией", которая в свою очередь днем ранее переиграла ПСЖ.