Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кубок Казахстана-2024: "Кайрат", "Астана" и "Ордабасы" покидают турнир

Футбол Кубок РК Победа, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 08:30 Фото: Instagram/pflkaz
8 мая стали известны полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, по итогам которого три фаворита не смогли пройти стадию четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Все 4 матча стадии 1/4 финала Кубка республики вызывали огромный интерес и оправдали свои надежды. Действующий обладатель титула, "Тобол" из Костаная с минимальным преимуществом переиграл у себя на поле "Астану" – 1:0, благодаря голу Ислама Чеснокова. 


Алматинский "Кайрат" пожаловал в гости к "Атырау", и был бит местной командой со счетом 3:1. 


Действующий чемпион Казахстана, "Ордабасы" в драматичном поединке проиграл на своей арене "Актобе". Победу западноказахстанцам на 117-ой минуте принес Жан Жайро – 2:1.


А в противостоянии "Елимая" и "Кызылжара" все решилось на 88-й минуте, когда белорусский полузащитник семейского клуба Никита Корзун мощно выстрелил с дальней дистанцией, и его удар оказался неразрешимой проблемой для вратаря соперника Александра Довгаля – 1:0.


Таким образом полуфинальные пары Кубка Казахстана-2024 выглядят следующим образом:

"Тобол" – "Атырау".

"Актобе" – "Елимай".

Как передает пресс-служба QFL, на стадии полуфинала соперники проведут по два матча, дома и на выезде. Игры запланированы на 29 мая и 19 июня, финал турнира пройдет 29 сентября.

Тем временем, в ночь на 9 мая определился второй финалист нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА, Им стал мадридский "Реал", который в драматичной битве выиграл у мюнхенской "Баварии" со счетом 2:1. Теперь, в финале 1 июня команда Карло Анчелотти встретится с дортмундской "Боруссией", которая в свою очередь днем ранее переиграла ПСЖ. 

Читайте также

Боксер Жанибек Алимханулы бросил вызов доминиканцу Карлосу Адамесу
Боксер Жанибек Алимханулы бросил вызов доминиканцу Карлосу Адамесу
Мадридский &quot;Реал&quot; вышел в финал Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов
Казахстан завоевал &quot;бронзу&quot; на чемпионате Азии по маунтинбайку
Казахстан завоевал "бронзу" на Чемпионате Азии по маунтинбайку в Малайзии
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов ПСЖ УЕФА Анчелотти Карло Кайрат ФК Ордабасы ФК ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
ДТП, авария, погибшие
Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы
ДТП, авария, погибшие
Еще одна смертельная авария произошла на Кульджикском тракте
Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление
Падение лифта в жилом доме Семея: полиция сделала заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: