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Спорт

Наставник "Реала" высказался о своем скором уходе из команды

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 17:53 Фото: Instagram/realmadrid
Всего лишь 10 дней осталось проработать на посту главного тренера мадридского "Реала" одному из успешных специалистов в мировом футболе – Карло Анчелотти, сообщает Zakon.kz.

65-летний итальянский наставник выведет своих подопечных еще на две игры Ла Лиги: 18 мая против "Севильи" и 25 мая с "Реал Сосьедадом". 

А сразу после этого Карло Анчелотти улетает в Бразилию, чтобы возглавить самую титулованную сборную мира.

"Каждый раз, когда сажусь на кресло запасных на "Бернабеу", – это нечто особенное, и ничего не изменилось. В день, когда покину клуб, уйду со спокойной душой и умиротворением. Я сделал все, что мог, отлично провел время. Футбол никогда не заканчивается. Мои команды всегда будут стараться победить до последней секунды". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Информацию о смене работы Анчелотти 12 мая распространила конфедерация футбола Бразилии (CBF). К этому моменту уже известен человек, который придет на место Карло, – это Хаби Алонсо, ныне еще тренирующий немецкий "Байер".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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