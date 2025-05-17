#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
509.51
570.6
6.3
Спорт

Казахстанский "Барыс" сыграл с чешским "Номадом"

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 23:08 Фото: hcbarys.kz
В пятом матче на чемпионате мира в элитном дивизионе в Дании сборная Казахстана крупно уступила соперникам из Чехии. Автором шайбы престижа стал нападающий "Номада" Вячеслав Колесников, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день казахстанцы имеют в своем активе три балла и занимают седьмую строчку в группе В. Следующим соперником нашей команды станет сборная США, поединок состоится 18 мая.

Чехия – Казахстан – 8:1 (1:0, 3:0, 4:1):

  • 1:0 – 05:19 – Странски (Беранек, Пирохта)
  • 2:0 – 21:26 – Флек (Газда, Клапка)
  • 3:0 – 32:19 – Странски (Шпачек Д., Шпачек М.)
  • 4:0 – 37:04 – Червенка (Пастрняк, Крейчик)
  • 5:0 – 41:06 – Клапка (Хайек)
  • 5:1 – 47:36 – Колесников (Бреус, Муратов)
  • 6:1 – 53:13 – Червенка (Пирохта, Пастрняк)
  • 7:1 – 55:44 – Червенка (Нечас, Седлак)
  • 8:1 – 59:22 – Клапка (Флек, Газда)

Вратари: Веймелка – Амирбеков (Павленко, 41:06-60:00).

Ранее сообщалось, что на мировом первенстве по хоккею завершились встречи первой игровой недели. В одном из этих матчей сборная Финляндии разгромила Словению – 9:1 – и четыре шайбы на свой счет здесь записал форвард Эели Толванен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Актобе" победил "Окжетпес" и вырвался на первое место в КПЛ-2025
Спорт
20:45, Сегодня
"Актобе" победил "Окжетпес" и вырвался на первое место в КПЛ-2025
Александр Бублик сразится за титул итальянского "Челленджера"
Спорт
19:56, Сегодня
Александр Бублик сразится за титул итальянского "Челленджера"
Дияс одержала четыре победы подряд и вышла в финал японского турнира
Спорт
10:43, Сегодня
Дияс одержала четыре победы подряд и вышла в финал японского турнира
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: