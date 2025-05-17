Казахстанский "Барыс" сыграл с чешским "Номадом"

В пятом матче на чемпионате мира в элитном дивизионе в Дании сборная Казахстана крупно уступила соперникам из Чехии. Автором шайбы престижа стал нападающий "Номада" Вячеслав Колесников, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день казахстанцы имеют в своем активе три балла и занимают седьмую строчку в группе В. Следующим соперником нашей команды станет сборная США, поединок состоится 18 мая.

Чехия – Казахстан – 8:1 (1:0, 3:0, 4:1):

1:0 – 05:19 – Странски (Беранек, Пирохта)

2:0 – 21:26 – Флек (Газда, Клапка)

3:0 – 32:19 – Странски (Шпачек Д., Шпачек М.)

4:0 – 37:04 – Червенка (Пастрняк, Крейчик)

5:0 – 41:06 – Клапка (Хайек)

5:1 – 47:36 – Колесников (Бреус, Муратов)

6:1 – 53:13 – Червенка (Пирохта, Пастрняк)

7:1 – 55:44 – Червенка (Нечас, Седлак)

8:1 – 59:22 – Клапка (Флек, Газда)

Вратари: Веймелка – Амирбеков (Павленко, 41:06-60:00).

Ранее сообщалось, что на мировом первенстве по хоккею завершились встречи первой игровой недели. В одном из этих матчей сборная Финляндии разгромила Словению – 9:1 – и четыре шайбы на свой счет здесь записал форвард Эели Толванен.