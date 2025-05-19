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Спорт

Почти весь состав сборной Казахстана сыграет в отборе "Ролан Гаррос-2025"

Теннис Отбор Роллан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:03 Фото: ktf.kz
19 мая на грунтовых кортах Парижа стартует второй Гранд-слэм сезона – Открытый чемпионат Франции по теннису. В квалификационных играх данных соревнований примут участие пять казахстанцев, члены нашей мужской сборной, сообщает Zakon.kz.

За день до старта квалификационного турнира прошла жеребьевка, по итогам которой казахстанские теннисисты получили следующих соперников: 

Александр Шевченко (№97 ATP) – Синтаро Мочизуки (Япония, №155).

Бейбит Жукаев (№220) – Захари Свайда (США, №229).

Дмитрий Попко (№163) – Азиз Дугаз (Тунис, №198).

Тимофей Скатов (№181) – Алибек Качмазов (Россия, №161).

Михаил Кукушкин (№165) – Джеффри Бланкано (Франция, №272).

Теннис Победа Турин, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:03

Фото: Instagram/BUBLIK

В этом списке отсутствует первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который получил прямую путевку в основную сетку французского чемпионата.

Лидер казахстанского тенниса накануне стал чемпионом "Челленджера" в итальянском Турине. Благодаря этому результату лидер казахстанской сборной 19 мая поднялся на 51-е место мирового рейтинга ATP.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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