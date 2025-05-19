Почти весь состав сборной Казахстана сыграет в отборе "Ролан Гаррос-2025"
За день до старта квалификационного турнира прошла жеребьевка, по итогам которой казахстанские теннисисты получили следующих соперников:
Александр Шевченко (№97 ATP) – Синтаро Мочизуки (Япония, №155).
Бейбит Жукаев (№220) – Захари Свайда (США, №229).
Дмитрий Попко (№163) – Азиз Дугаз (Тунис, №198).
Тимофей Скатов (№181) – Алибек Качмазов (Россия, №161).
Михаил Кукушкин (№165) – Джеффри Бланкано (Франция, №272).
Фото: Instagram/BUBLIK
В этом списке отсутствует первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который получил прямую путевку в основную сетку французского чемпионата.
Лидер казахстанского тенниса накануне стал чемпионом "Челленджера" в итальянском Турине. Благодаря этому результату лидер казахстанской сборной 19 мая поднялся на 51-е место мирового рейтинга ATP.