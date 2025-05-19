Мбаппе не хватает всего лишь полбалла в гонке за "Золотой бутсой"

Вскоре будет назван обладатель премии "Золотая бутса", которая вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов под эгидой УЕФА. На данный час рейтинг лучших снайперов возглавляет Виктор Дьокереш ("Спортинг"), на полбалла отстает от него Килиан Мбаппе ("Реал"), сообщает Zakon.kz.

Французский форвард "сливочных" приблизился к шведскому нападающему после того, как забил гол в ворота "Севильи" в рамках 29-го тура Ла Лиги.

Сейчас в активе Мбаппе 29 голов в испанском чемпионате, что дает ему 58 очков (коэффициент – 2). У Дьокереша 39 голов (коэффициент – 1,5). Их отделяют всего лишь полбалла, которые Килиан может набрать в заключительном 38-м туре Ла Лиги, если 24 мая поразит ворота "Сосьедада".

На третьей позиции рейтинга кандидатов на "Золотую бутсу" располагается Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 28 голов (56 очков).

При хорошем раскладе египтянин может опередить и француза, и шведа, так как у него в запасе осталось два матча АПЛ-2025: против "Брайтона" (19 мая, в гостях) и "Кристал Пэлас" (25 мая, дома).

Мохамед Салах недавно подписал новый контракт с "Ливерпулем" еще на два сезона за 50 млн фунтов.

