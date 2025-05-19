Мбаппе не хватает всего лишь полбалла в гонке за "Золотой бутсой"
Французский форвард "сливочных" приблизился к шведскому нападающему после того, как забил гол в ворота "Севильи" в рамках 29-го тура Ла Лиги.
Сейчас в активе Мбаппе 29 голов в испанском чемпионате, что дает ему 58 очков (коэффициент – 2). У Дьокереша 39 голов (коэффициент – 1,5). Их отделяют всего лишь полбалла, которые Килиан может набрать в заключительном 38-м туре Ла Лиги, если 24 мая поразит ворота "Сосьедада".
На третьей позиции рейтинга кандидатов на "Золотую бутсу" располагается Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 28 голов (56 очков).
При хорошем раскладе египтянин может опередить и француза, и шведа, так как у него в запасе осталось два матча АПЛ-2025: против "Брайтона" (19 мая, в гостях) и "Кристал Пэлас" (25 мая, дома).
Мохамед Салах недавно подписал новый контракт с "Ливерпулем" еще на два сезона за 50 млн фунтов.