Спорт

Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли-2026

Хоккей НХЛ Кубок Стэнли, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 12:15 Фото: Instagram/nhl
17 апреля прошел заключительный день регулярного чемпионата НХЛ, и по результатам последних игр сформированы пары, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли, сообщает Zakon.kz.

За престижный трофей североамериканского хоккея сразятся 16 клубов, которые пока на старте Кубка Стэнли продемонстрируют мастерство в своих конференциях.

Таким образом, в Западной конференции померятся силами:

"Колорадо" – "Лос-Анджелес".

"Даллас" – "Миннесота".

"Вегас" – "Юта".

"Эдмонтон" – "Анахайм".

В Восточной конференции выяснят отношения:

"Баффало" – "Бостон".

"Тампа" – "Монреаль".

"Каролина" – "Оттава".

"Питтсбург" – "Филадельфия".

Матчи плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

Если лучшие хоккеисты планеты только начнут борьбу за Кубок Стэнли, то в параллельном турнире с участием сильнейших баскетболистов мира стартовали поединки плей-ин.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
