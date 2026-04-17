Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли-2026
17 апреля прошел заключительный день регулярного чемпионата НХЛ, и по результатам последних игр сформированы пары, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли, сообщает Zakon.kz.
За престижный трофей североамериканского хоккея сразятся 16 клубов, которые пока на старте Кубка Стэнли продемонстрируют мастерство в своих конференциях.
Таким образом, в Западной конференции померятся силами:
"Колорадо" – "Лос-Анджелес".
"Даллас" – "Миннесота".
"Вегас" – "Юта".
"Эдмонтон" – "Анахайм".
В Восточной конференции выяснят отношения:
"Баффало" – "Бостон".
"Тампа" – "Монреаль".
"Каролина" – "Оттава".
"Питтсбург" – "Филадельфия".
Матчи плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.
Если лучшие хоккеисты планеты только начнут борьбу за Кубок Стэнли, то в параллельном турнире с участием сильнейших баскетболистов мира стартовали поединки плей-ин.
