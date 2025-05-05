#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
516.16
584.86
6.25
Спорт

Суперкомпьютер поднял шансы "Вашингтон Кэпиталз" в борьбе за Кубок Стэнли

Хоккей Прогноз Экспертов, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 18:21 Фото: Instagram/capitals
6 мая стартуют игры второго раунда текущего сезона Кубка Стэнли. В числе восьми команд, которые ведут сражение за престижный трофей, остается и клуб "Вашингтон Кэпиталз" во главе с лучшим снайпером за всю историю НХЛ – Александром Овечкиным, сообщает Zakon.kz.

За день до старта игр 1/4 финала Кубка Стэнли эксперты Opta ставят столичную дружину на третье место в рейтинге фаворитов, отдавая им 14,1% вероятности на победу в турнире.

А лидером в этой номинации считают "Виннипег" (17,2%), на второй позиции стоит "Вегас" (14,8%).

На четвертом месте претендентов стоит действующий обладатель Кубка Стэнли – "Флорида". Вероятность что "пантеры" защитят титул равна 13%.

У остальных четырех команд меньше всего шансов на трофей нынешнего сезона: "Каролина" (12,2%), "Эдмонтон" (10,3%), "Торонто" (9,8%) и "Даллас" (8,6%). 

Стадия четвертьфиналов Кубка Стэнли-2025 начинается в ночь на 6 мая, матчем между "Торонто" и "Флоридой".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гол Самородова спас "Ахмат" от поражения в матче с ЦСКА
Спорт
14:58, Сегодня
Гол Самородова спас "Ахмат" от поражения в матче с ЦСКА
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли-2025
Спорт
13:49, Сегодня
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли-2025
Мюнхенская "Бавария" в 34-й раз завоевала "золото" Бундеслиги
Спорт
13:04, Сегодня
Мюнхенская "Бавария" в 34-й раз завоевала "золото" Бундеслиги
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: