Суперкомпьютер поднял шансы "Вашингтон Кэпиталз" в борьбе за Кубок Стэнли

6 мая стартуют игры второго раунда текущего сезона Кубка Стэнли. В числе восьми команд, которые ведут сражение за престижный трофей, остается и клуб "Вашингтон Кэпиталз" во главе с лучшим снайпером за всю историю НХЛ – Александром Овечкиным, сообщает Zakon.kz.

За день до старта игр 1/4 финала Кубка Стэнли эксперты Opta ставят столичную дружину на третье место в рейтинге фаворитов, отдавая им 14,1% вероятности на победу в турнире.

А лидером в этой номинации считают "Виннипег" (17,2%), на второй позиции стоит "Вегас" (14,8%).

На четвертом месте претендентов стоит действующий обладатель Кубка Стэнли – "Флорида". Вероятность что "пантеры" защитят титул равна 13%.

У остальных четырех команд меньше всего шансов на трофей нынешнего сезона: "Каролина" (12,2%), "Эдмонтон" (10,3%), "Торонто" (9,8%) и "Даллас" (8,6%).

Стадия четвертьфиналов Кубка Стэнли-2025 начинается в ночь на 6 мая, матчем между "Торонто" и "Флоридой".

