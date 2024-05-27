Александр Шевченко с победы стартовал на "Ролан Гаррос – 2024"

Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В первом круге наш игрок одержал победу над россиянином Асланом Карацевым, сообщает Zakon.kz.

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Александр Шевченко (59 АТР) выиграл у полуфиналиста Australian Open 2021 Аслана Карацева (82 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4.

Встреча Карацева с Шевченко продлилась 3 часа и 14 минут. На счету Александра 13 эйсов, четыре двойные ошибки и девять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующим соперником Шевченко на "Ролан Гаррос" станет француз Корентен Муте (79 АТР).

Ранее другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в первом круге выбыл из борьбы на "Ролан Гаррос".