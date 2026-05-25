Спорт

Суперкомпьютер включил сразу двух казахстанцев в фавориты "Ролан Гаррос-2026"

Теннис Фавориты Суперкомпьютер, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:50 Фото: Instagram/LenaRybakina, bublik
24 мая на кортах Парижа стартовал главный грунтовый турнир сезона – Открытый чемпионат Франции по теннису. В списке кандидатов на победу текущего "Ролан Гаррос" оказались лидеры казахстанской сборной – Елена Рыбакина и Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

По мнению Суперкомпьютера Opta Analyst, оба казахстанца вполне могут претендовать на призовые места Открытого чемпионата Франции-2026 в женском и мужском одиночном разряде.

Однако главными героями и кандидатами на титул в обеих сетках считают лидеров мирового рейтинга ATP и WTA.

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянец Янник Синнер идет бесспорным фаворитом на трофей с вероятностью успеха 20,44%.

За ним расположились трое: Новак Джокович (11,97%), Александр Бублик (5,16%) и Александр Зверев (3,68%).

Что касаемо женской части сетки, то здесь лавры победительницы "Ролан Гаррос-2026" отдают белорусской теннисистке Арине Соболенко – 7,74%.

Также ожидают высоких результатов от Елены Рыбакиной (6,88%), Кори Гауфф (5,95%) и Иги Швёнтек (4,05%).

Турнир в Париже продлится до 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований у женщин является американка Кори Гауфф, у мужчин год назад здесь не было равных испанцу Карлосу Алькарасу, который пропускает нынешние состязания из-за травмы.

