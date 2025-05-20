Бублик рассказал о некоторых чертах своего буйного поведения на корте

Лидер сборной Казахстана по теннису Александр Бублик известен болельщикам не только своей своеобразной игрой, но и шедевральными ударами. Он считается одним из главных шоуменов мирового тенниса, сообщает Zakon.kz.

Первая, зачастую и вторая подача за 200 км/ч, иногда и с руки, удивляют не только его соперников, но и многочисленных фанатов.

А бесчисленное количество сломанных ракеток и яркие индивидуальные удары характеризуют первую ракетку Казахстана.

Бывали случаи, когда теннисист мог и нецензурно выразиться за допущенные ошибки в матче.

"Мне нужна эмоциональная разрядка. Есть несколько способов, которые могут работать, в моем случае – это удар ракетками. Я ломал и начинал играть лучше, возвращался в матч. В основном, это так работает. Самые неприятные моменты в моей карьере давали мне медийный буст, который в будущем мы грамотно аккумулировали в контракты и в деньги. Я не злой человек, даже если что-то говорю, я просто ною. Никогда не переходил черту, когда это перестает быть смешным и дурачеством, когда перерастает уже в агрессию". Александр Бублик

Бублик за свою карьеру сумел добраться до 17-ой строчки мирового рейтинга ATP и добился побед над знаменитыми теннисистами топ-уровня.

"Было бы интересно коснуться десятки, но менять свою жизнь ради какого-то фантомного шанса, на это потратить три года жизни и этого не сделать, я не хочу. Наверно, играю потому, что я еще злюсь и еще хочу выигрывать. Могу совершенно со спокойной душой повесить ракетку и завтра, но не хочу этого делать. Считаю, что мне еще интересно добиться чего-то большего". Александр Бублик

Лидер казахстанского тенниса сейчас находится в хорошем настроении перед стартом Открытого чемпионата Франции.

На днях он выиграл первый грунтовый турнир в карьере, став лучшим на "Челленджере" в итальянском Турине.