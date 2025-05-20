Звезда "Байера" очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"
Фото: Instagram/jeremiefrimpong22
24-летний голландский защитник Джереми Фримпонг уже в ближайшие часы может стать новым членом чемпиона Англии по футболу – "Ливерпуля", сообщает Zakon.kz.
Один из ведущих игроков немецкого "Байера" уже прошел медицинский осмотр перед трансфером в Туманный Альбион.
"Мерсисайдцы" планируют подписать защитника "аптекарей", заплатив отступные в размере 35 млн евро.
Jeremie Frimpong has now passed his Liverpool medical.🩺 pic.twitter.com/UEhpNlqHrf— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 19, 2025
Стоимость голландца на трансферном рынке составляет 50 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Фримпонг оказал огромную помощь в историческом золотом дубле своего клуба.
А в нынешнем немецком чемпионате он сыграл 33 матча, где забил пять голов и сделал пять передач.
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