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Спорт

Звезда "Байера" очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"

Футбол Переход Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:23 Фото: Instagram/jeremiefrimpong22
24-летний голландский защитник Джереми Фримпонг уже в ближайшие часы может стать новым членом чемпиона Англии по футболу – "Ливерпуля", сообщает Zakon.kz.
Один из ведущих игроков немецкого "Байера" уже прошел медицинский осмотр перед трансфером в Туманный Альбион.

"Мерсисайдцы" планируют подписать защитника "аптекарей", заплатив отступные в размере 35 млн евро.

Стоимость голландца на трансферном рынке составляет 50 млн евро. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Фримпонг оказал огромную помощь в историческом золотом дубле своего клуба.

А в нынешнем немецком чемпионате он сыграл 33 матча, где забил пять голов и сделал пять передач. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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