Звезда "Байера" очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"

24-летний голландский защитник Джереми Фримпонг уже в ближайшие часы может стать новым членом чемпиона Англии по футболу – "Ливерпуля", сообщает Zakon.kz.

Один из ведущих игроков немецкого "Байера" уже прошел медицинский осмотр перед трансфером в Туманный Альбион.

"Мерсисайдцы" планируют подписать защитника "аптекарей", заплатив отступные в размере 35 млн евро.

Jeremie Frimpong has now passed his Liverpool medical.🩺 pic.twitter.com/UEhpNlqHrf — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 19, 2025

Стоимость голландца на трансферном рынке составляет 50 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Фримпонг оказал огромную помощь в историческом золотом дубле своего клуба.

А в нынешнем немецком чемпионате он сыграл 33 матча, где забил пять голов и сделал пять передач.