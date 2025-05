Звезда "Байера" очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"

Один из ведущих игроков немецкого "Байера" уже прошел медицинский осмотр перед трансфером в Туманный Альбион.

"Мерсисайдцы" планируют подписать защитника "аптекарей", заплатив отступные в размере 35 млн евро.

Jeremie Frimpong has now passed his Liverpool medical.🩺 pic.twitter.com/UEhpNlqHrf