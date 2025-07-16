Дадут ли экс-звезде "Ман Сити" номер легендарного Марадоны
С появлением бельгийского футболиста на занятиях чемпиона Италии встал вопрос, какой же номер наденет в предстоящем сезоне бывшая звезда "горожан".
В самом клубе намекнули, показав фотографию Де Брюйне в тренировочной футболке с номером 10. А в этой майке в свое время выступал легендарный аргентинец Диего Марадона.
Фото: Instagram/officialSSCNapoli
Была ли это шутка или реальная цель со стороны "Адзурри", но это вызвало негативную реакцию у болельщиков, так как 10-й игровой номер в "Наполи" не выдается никому, в честь Марадоны.
К этому часу, по информации некоторых источников, де Брюйне наденет майку с номером 11.
Фото: Instagram/officialSSCNapoli
В прошедшем сезоне за "Ман Сити" Де Брюйне забил 6 голов и отдал 8 ассистов после 40 матчей. Его стоимость на футбольном рынке составляет 20 млн евро.
21 мая экс-звезда "небесно-голубых" провел прощальный матч за клуб.