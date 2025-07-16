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Спорт

Дадут ли экс-звезде "Ман Сити" номер легендарного Марадоны

Футбол Номер Марадоны , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:18 Фото: Instagram/officialSSCNapoli
Хавбек итальянского футбольного клуба "Наполи" Кевин де Брюйне на днях провел первую тренировку в составе нового коллектива после перехода из английского "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

С появлением бельгийского футболиста на занятиях чемпиона Италии встал вопрос, какой же номер наденет в предстоящем сезоне бывшая звезда "горожан". 

В самом клубе намекнули, показав фотографию Де Брюйне в тренировочной футболке с номером 10. А в этой майке в свое время выступал легендарный аргентинец Диего Марадона.

Фото: Instagram/officialSSCNapoli

Была ли это шутка или реальная цель со стороны "Адзурри", но это вызвало негативную реакцию у болельщиков, так как 10-й игровой номер в "Наполи" не выдается никому, в честь Марадоны.

К этому часу, по информации некоторых источников, де Брюйне наденет майку с номером 11.

Футбол Номер Марадоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:18

Фото: Instagram/officialSSCNapoli

В прошедшем сезоне за "Ман Сити" Де Брюйне забил 6 голов и отдал 8 ассистов после 40 матчей. Его стоимость на футбольном рынке составляет 20 млн евро.

21 мая экс-звезда "небесно-голубых" провел прощальный матч за клуб.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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