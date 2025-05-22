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Спорт

Роналду забил 935-й гол и лидирует в списке снайперов саудовского чемпионата

Футбол Гол Аль-Наср, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 11:00 Фото: Instagram/alnassr
После некоторого безголевого простоя наконец-то поразил ворота соперников знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, который в ночь на 22 мая отметился своим 935-м карьерным голом, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард "Аль-Насра" точно исполнил пенальти в матче против "Аль-Халиджа" в рамках 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

"Один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел идти в ворота. Пока не зашел".Криштиану Роналду

В этой игре Роналду мог оформить дубль, но португалец не смог реализовать первый свой шанс с одиннадцатиметровой точки, пробив мимо вратаря.

Сам же матч с "Аль-Халиджем" закончился победой "Аль-Насра" со счетом 2:0. Еще один мяч в составе победителей забил колумбиец Джон Дуран.

В итоге Криштиану довел свою копилку голов до 935 за карьеру: 799 – на клубном уровне и 136 – в составе сборной Португалии. Плюс капитан "Аль-Насра" сейчас стоит на вершине лучших снайперов саудовской Суперлиги с активом в 24 мяча за тур до окончания сезона.

Наряду со своим отцом начал отсчет взятий ворот соперников и Роналду-младший, который на днях оформил первый дубль за молодежную сборную Португалии.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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