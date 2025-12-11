Александр Бублик вступит в бой за миллион долларов в Лас-Вегасе

1 марта 2026 года в американском Лас-Вегасе пройдет выставочный турнир с призовым фондом в один миллион долларов. Все поединки предстоящих соревнований пройдут в течение суток, сообщает Zakon.kz.

По информации организаторов, за крупный денежный куш поспорят топовые теннисисты мира, среди которых Тэйлор Фриц, Лоренцо Музетти, Александр Бублик, Каспер Рууд, Томми Пол, Ник Кириос, Жоао Фонсека и Гаэль Монфис.

Всем известно, что Лас-Вегас является главным городом мира, где проходят самые масштабные спортивные мероприятия с привлечением миллионов телезрителей.

В 2024 году в рамках выставочного теннисного турнира прошла только встреча между Ариной Соболенко и Наоми Осакой.

Тогда мужская часть этих состязаний была отменена, так как Янник Синнер отбывал трехмесячную дисквалификацию из-за допинга, а остальные участники снялись по состоянию здоровья.

Александр Бублик закончил нынешний сезон на 11-й строчке мирового рейтинга.