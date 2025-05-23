"Флорида" разгромила "Каролину" во втором матче полуфинала Кубка Стэнли

Утром 23 мая в рамках игр третьего раунда Кубка Стэнли нынешнего сезона прошел поединок между "Каролиной" и "Флоридой", где "пантеры" расправились с хозяевами льда со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Это была вторая встреча этих команд в ходе серии полуфинала Кубка Стэнли. Как и в первом противостоянии, гости также оказались сильнее, забив в ворота соперника пять безответных шайб.

В составе победителей дубль оформил Сэм Беннетт, а также отличились Густав Форслинг, Мэттью Ткачук и Александр Барков.

Российский вратарь "пантер" Сергей Бобровский отразил все 17 бросков игроков "Харрикейнз". Тем самым счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Флориды".

Третья игра между этими клубами пройдет 25 мая на арене действующего обладателя Кубка Стэнли.

Как известно, стартовый матч в этой серии завершился выездным успехом подопечных Пола Мориса – 5:2.