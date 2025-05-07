"Вашингтон" уступил "Каролине" на старте четвертьфинала Кубка Стэнли-2025

Рано утром 7 мая клуб "Вашингтон Кэпиталз" проиграл дома "Каролине Харрикейнз" в овертайме первого поединка второго раунда Кубка Стэнли текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив практически весь матч минимально вел в счете 1:0 благодаря голу возвратившегося Алексея Протаса. Однако команда Александра Овечкина упустила победу в овертайме – 1:2, а "Каролина" повела 1:0 в серии четвертьфинала Кубка Стэнли-2025.

Гости восстановили равновесие усилиями Логан Станковена, а на 64-й минуте защитник Джейккоб Слэвин принес "Кейнс" волевую победу.

Следующее противостояние между клубами состоится 9 мая на арене Вашингтона.

Если за океаном игры стадии четвертьфинала Кубка Стэнли только стартовали, то в КХЛ накануне определились команды-финалисты Кубка Гагарина-2025.