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Спорт

"Флорида" победила "Каролину" на старте полуфинала Кубка Стэнли-2025

Хоккей Победа Каролина, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 10:38 Фото: Instagram/flapanthers
Утром 21 мая стартовал первый полуфинальный поединок Кубка Стэнли нынешнего сезона, где "Флорида" на выезде обыграла "Каролину" со счетом 5:2 и повела в серии 1:0, сообщает Zakon.kz.

В гостевой встрече у "пантер" заброшенными шайбами отличились Картер Верхэге, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Сэм Беннетт и Эту Луостаринен.

У хозяев льда голы забили Себастьян Ахо и Джексон Блэйк.

Первой звездой прошедшего матча назван российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, который отразил 31 из 33 бросков.

Здесь стоит отметить, что, по мнению Суперкомпьютера Opta, победитель пары "Флорида" – "Каролина" должен далее выиграть Кубок Стэнли-2025.

Вторую полуфинальную пару текущих состязаний составили "Даллас" и "Эдмонтон".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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