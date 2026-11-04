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Спорт

"Кайрат" и "Семей" узнали соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу

Футзал Жеребьевка ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 17:14 Фото: Instagram/afckairat
В офисе УЕФА, который находится в швейцарском Ньоне, сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу с участием двух казахстанских коллективов – "Кайрата" и "Семея", сообщает Zakon.kz.

Алматинская дружина, которая на прошлой неделе заняла второе место в группе 2 основного раунда, теперь попробует завоевать путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Но для этого ей надо в двухматчевом противостоянии быть сильнее польского "Пяста". Первая встреча команд состоится 23 ноября на выезде, в ответная запланирована на 4 декабря в Алматы.

Другой наш представитель, "Семей", в 1/8 финала данного турнира сразится с "Атлетиком" из украинского города Днепр.

Как и в случае с "Кайратом", первую игру восточноказахстанцы проведут на выезде (23 ноября), а ответный матч сыграют у себя дома (4 декабря).

Как известно, неделю назад оба наших футзальных гранда досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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