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Спорт

"Виннипег" за три минуты сотворил нереальный камбэк с рекордом НХЛ

Хоккей Нереальный Камбэк, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:19 Фото: Instagram/nhljets
Канадский хоккейный клуб "Виннипег Джетс" рано утром 4 ноября установил рекорд НХЛ, отыгравшись со счета 0:4 за последние три минуты поединка с "Монреаль Канадиенс", сообщает Zakon.kz.

Команда Скотта Арниэля вписала себя в историю НХЛ, совершив самый поздний камбэк, проигрывая сопернику четыре шайбы.

"Воздушная армия" не просто отыгралась, а затем, при этом еще в гостях, сумела обыграть "Монреаль" в овертайме со счетом 5:4 в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ.

Этот матч, пожалуй, стал одним из самых драматичных в истории НХЛ. Гости проигрывали со счетом 0:4, когда на табло горело время – 57:21.

Командам оставалось играть каких-то две с половиной минуты. Но не тут-то было. Тайрел Бауэр забросил первую шайбу за "Джетс", спустя секунды отличился Морган Бэррон.

Затем в течение 27-ми секунд Кайл Коннор оформил дубль и перевел игру в овертайм, где фантастическую победу "Виннипегу" принес Дилан Самберг.

Таким образом, побит рекорд "Лос-Анджелес Кингз", который 10 ноября 2007 года начал отыгрываться при счете 0:4, когда до финального свистка оставалось 7 минут и 14 секунд в матче против "Даллас Старз".

Помимо этого, "Виннипег" прервал 10-матчевую серию без побед.

А на днях три главные звезды "Реала" добыли для своей команды важную победу на уровне Ла Лиги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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