Бекхэм хочет забрать звезду "Реала" в напарники к Месси

Знаменитый полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич скоро может перейти в американский "Интер Майами", где лидером ныне является Лионель Месси. После подписания контракта хорват сможет получать зарплату в размере 2,5 млн долларов за сезон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mundo Deportivo, 39-летний хавбек может воссоединиться с аргентинским нападающим после клубного чемпионата мира в США.

Ветеран "Реала" может перейти в "Интер Майами" на правах свободного агента. По некоторым сведениям, совладелец американской команды и знаменитый в прошлом футболист "МЮ" Дэвид Бекхэм еще с прошлого года пытается заманить к себе Модрича.

Фото: Instagram/realmadrid

Но, с другой стороны, прошла информация, что сам Лионель Месси попросил клуб из Флориды подписать лидера королевского коллектива.

По предварительным условиям, контракт будет подписан на один год, до июля 2026 года. Зарплата хорватского хавбека составит 2,5 миллиона долларов.

Сам же Лука Модрич 22 мая объявил о своем уходе из мадридского клуба.