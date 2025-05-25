ФК "Краснодар" прервал гегемонию "Зенита" и впервые стал чемпионом России
Судьба высших медалей РПЛ-2025 решалась в матчах заключительного 30-го тура, где команда Мурада Мусаева дома разгромила московское "Динамо" со счетом 3:0 и стала недосягаема для конкурентов.
Таким образом, "Краснодар", образованный 17 лет назад, впервые выиграл чемпионат России. В 2024 году краснодарские футболисты довольствовались "серебром" турнира, ранее трижды становилась бронзовыми призерами.
Главный преследователь "черно-зеленых" по турнирной таблице – питерский "Зенит", который последние шесть лет никому никому не отдавал пальму первенства, в этот раз удостоился второго места.
Между тем сюрпризы происходят и в казахстанском футбольном чемпионате. Так, 24 мая второе поражение подряд потерпел действующий чемпион страны – алматинский "Кайрат".