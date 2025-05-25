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Спорт

ФК "Краснодар" прервал гегемонию "Зенита" и впервые стал чемпионом России

Футбол Победа Краснодар, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 09:20 Фото: Instagram/fckrasnodar
24 мая в российской Премьер-лиге по футболу определился новый чемпион. Впервые в истории России им стал клуб "Краснодар", который остановил победное шествие питерского "Зенита" из шести сезонов подряд, сообщает Zakon.kz.

Судьба высших медалей РПЛ-2025 решалась в матчах заключительного 30-го тура, где команда Мурада Мусаева дома разгромила московское "Динамо" со счетом 3:0 и стала недосягаема для конкурентов.

Таким образом, "Краснодар", образованный 17 лет назад, впервые выиграл чемпионат России. В 2024 году краснодарские футболисты довольствовались "серебром" турнира, ранее трижды становилась бронзовыми призерами.

Главный преследователь "черно-зеленых" по турнирной таблице – питерский "Зенит", который последние шесть лет никому никому не отдавал пальму первенства, в этот раз удостоился второго места.

Между тем сюрпризы происходят и в казахстанском футбольном чемпионате. Так, 24 мая второе поражение подряд потерпел действующий чемпион страны – алматинский "Кайрат".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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