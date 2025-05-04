Стал известен победитель Лиги чемпионов

4 мая футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии впервые в истории стал победителем азиатской Лиги чемпионов. В решающем матче они победили "Кавасаки Фронтале" из Японии, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в городе Джидда.

Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забили в первом тайме: на 35-й минуте отличился бразильский защитник Галено, а на 42-й – ивуариец Франк Кессье.

Помимо Галено и Кессье, в составе "Аль-Ахли" также выступают экс-вратарь "Челси" Эдуар Менди, экс-форвард "Лестера" и "Манчестер Сити" Рияд Марез, бывший нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, а также экс-игрок "Брентфорда" Айван Тоуни.

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