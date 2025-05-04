#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.16
584.86
6.25
Спорт

Стал известен победитель Лиги чемпионов

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 08:30 Фото: Instagram/alahly
4 мая футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии впервые в истории стал победителем азиатской Лиги чемпионов. В решающем матче они победили "Кавасаки Фронтале" из Японии, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в городе Джидда.

Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забили в первом тайме: на 35-й минуте отличился бразильский защитник Галено, а на 42-й – ивуариец Франк Кессье.

Помимо Галено и Кессье, в составе "Аль-Ахли" также выступают экс-вратарь "Челси" Эдуар Менди, экс-форвард "Лестера" и "Манчестер Сити" Рияд Марез, бывший нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, а также экс-игрок "Брентфорда" Айван Тоуни.

Ранее 16-летний Дастан Сатпаев стал лидером списка снайперов КПЛ-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Месси прервал безголевую серию и принял участие в разгроме "Нью-Йорка"
Спорт
09:24, Сегодня
Месси прервал безголевую серию и принял участие в разгроме "Нью-Йорка"
Сенсационный хет-трик Рантанена оставил "Колорадо" за бортом Кубка Стэнли
Спорт
08:48, Сегодня
Сенсационный хет-трик Рантанена оставил "Колорадо" за бортом Кубка Стэнли
Овечкина не стали номинировать на знаменитую премию
Спорт
02:59, 04 мая 2025
Овечкина не стали номинировать на знаменитую премию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: