"Флорида" победила "Каролину" и пробилась в финал Кубка Стэнли-2025
Пятый поединок между этими командами проходил на площадке "Каролины", где хозяева сразу повели в стартовом периоде благодаря дублю своего форварда Себастьяна Ахо.
Во второй 20-минутке гости за 30 секунд быстро отыгрались, а затем даже вырвались вперед. Три шайбы в свой актив записали Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Антон Лунделл.
В заключительном игровом отрезке Сет Джарвис восстановил равновесие. Однако "Флорида" сумела перехватить инициативу и забросить подряд два гола. Победу "пантерам" принесли Картер Верхэге и Сэм Беннет.
5:3 – и "Флорида" выиграла всю серию, а с ней и титул лучшей команды Восточной конференции.
Хоккеистам "пантер" после матча вручили кубок, но они не стали к нему прикасаться. Подобный поступок они проделали в 2024 году, когда также стали победителями на "Востоке".
Теперь команда Пола Мориса сразится в финале Кубка Стэнли-2025 с победителем противостояния "Даллас" – "Эдмонтон".
В финале "Запада" накануне "Ойлерз" выиграли третий матч подряд и ведут 3-1 в серии до четырех побед.