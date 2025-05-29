"Флорида" победила "Каролину" и пробилась в финал Кубка Стэнли-2025

Утром 29 мая хоккейный клуб "Флорида" выиграл у "Каролины" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли со счетом 5:3. Эта победа позволила "пантерам" достичь общего успеха в серии – 4-1 и выйти в финал плей-офф нынешнего сезона НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Пятый поединок между этими командами проходил на площадке "Каролины", где хозяева сразу повели в стартовом периоде благодаря дублю своего форварда Себастьяна Ахо.

Во второй 20-минутке гости за 30 секунд быстро отыгрались, а затем даже вырвались вперед. Три шайбы в свой актив записали Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Антон Лунделл.

В заключительном игровом отрезке Сет Джарвис восстановил равновесие. Однако "Флорида" сумела перехватить инициативу и забросить подряд два гола. Победу "пантерам" принесли Картер Верхэге и Сэм Беннет.

5:3 – и "Флорида" выиграла всю серию, а с ней и титул лучшей команды Восточной конференции.

Хоккеистам "пантер" после матча вручили кубок, но они не стали к нему прикасаться. Подобный поступок они проделали в 2024 году, когда также стали победителями на "Востоке".

Теперь команда Пола Мориса сразится в финале Кубка Стэнли-2025 с победителем противостояния "Даллас" – "Эдмонтон".

В финале "Запада" накануне "Ойлерз" выиграли третий матч подряд и ведут 3-1 в серии до четырех побед.