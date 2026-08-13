Пятое "золото" Казахстана: Аянат Жумагали победила на чемпионате Азии

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по тяжелой атлетике отметилась очередной золотой медалью на чемпионате Азии среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан). На первую ступень пьедестала поднялась Аянат Жумагали, победив в весовой категории до 77 кг, сообщает Zakon.kz.

В сумме двоеборья представительница нашей сборной подняла 237 (104+133) кг. Второе место заняла Дильнура Холдорова из Узбекистана – 224 (101+123) кг. Тройку призеров замкнула Дильноза Файзуллаева (Узбекистан) – 223 (100+123) кг. До этого среди юниоров золотые медали также завоевали Снежана Кашкарова (до 57 кг), Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг) и Акжол Курманбек (до 85 кг), а в юношеской категории победительницей стала Ксения Прозорова (до 61 кг). Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет взял "серебро" чемпионата Азии среди юношей.

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