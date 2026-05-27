Спорт

Рыбакина проиграла 55-й ракетке мира и вылетела из "Ролан Гаррос-2026"

Теннис Победа Второй Круг, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 21:05 Фото: Instagram/LenaRybakina
27 мая свой второй матч в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису провела вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина, которая встречалась с украинкой Юлией Стародубцевой (№55 WTA), сообщает Zakon.kz.

В начале поединка наша теннисистка в ранге фаворитки спокойно лидировала в счете и выиграла первый сет – 6:2. Однако во второй партии Рыбакина настолько изменилась в игре, что украинка просто разгромила ее со счетом 6:1.

А уже в заключительном третьем игровом отрезке более уверенная Стародубцева продолжила свою выигрышную тактику и довела игру до победного конца – 7:6 (10:4).

Теперь 55-ю ракетку планеты в третьем круге французского чемпионата ждет противостояние с победителем матча Хейли Баптист (США) – Ксю Ванг (Китай).

А накануне главная соперница Рыбакиной, Арина Соболенко, с победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026". Последние два дня стали большим огорчением для Суперкомпьютера Opta, который немного ранее посчитал одним из фаворитов парижского турнира двух казахстанских теннисистов.

