Рыбакина проиграла 55-й ракетке мира и вылетела из "Ролан Гаррос-2026"
В начале поединка наша теннисистка в ранге фаворитки спокойно лидировала в счете и выиграла первый сет – 6:2. Однако во второй партии Рыбакина настолько изменилась в игре, что украинка просто разгромила ее со счетом 6:1.
А уже в заключительном третьем игровом отрезке более уверенная Стародубцева продолжила свою выигрышную тактику и довела игру до победного конца – 7:6 (10:4).
Теперь 55-ю ракетку планеты в третьем круге французского чемпионата ждет противостояние с победителем матча Хейли Баптист (США) – Ксю Ванг (Китай).
А накануне главная соперница Рыбакиной, Арина Соболенко, с победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026". Последние два дня стали большим огорчением для Суперкомпьютера Opta, который немного ранее посчитал одним из фаворитов парижского турнира двух казахстанских теннисистов.