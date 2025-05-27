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Спорт

Анчелотти назвал состав Бразилии на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026

Футбол Презентация Состава, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:09 Фото: Instagram/cbf_futebol
26 мая в Рио-де-Жанейро состоялось представление нового главного тренера сборной Бразилии – Карло Анчелотти. Сразу после этой церемонии итальянский наставник огласил имена футболистов, которых пригласил на предстоящие поединки квалификации ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

65-летний специалист хорошо знаком с некоторыми игроками бразильской дружины. Часть из них работала под его руководством в мадридском "Реале", а других он знает по игре в Ла Лиге и других ведущих европейских чемпионатах.

"Я очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. Меня встретили с большой теплотой, и собираемся проделать очень ответственную работу. У меня всегда были особые отношения с этой страной, постараюсь выполнить работу на высшем уровне. Тренировал более 34 игроков из Бразилии. Роналдо, Ривалдо, Кака и очень многих других. Не могу не упомянуть также Родриго и Эндрика. Побывал почти во всех городах мира, но не был в Рио, хочу насладиться этим городом". Карло Анчелотти

Первое испытание для Анчелотти наступит уже 6 июня, когда пятикратные чемпионы мира примут дома сборную Эквадора в рамках квалификации ЧМ-2026.

Затем бразильская дружина поедет в гости к Парагваю 11 июня. 

На два предстоящих матча новый рулевой "пентакампионов" пригласил следующих игроков:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Бенто Крепски ("Аль-Наср") и Уго Соуза ("Коринтианс").

Защитники: Алекс Сандро ("Фламенго"), Алессандро ("Лилль"), Лукас Бералдо (ПСЖ), Карлос Аугусто ("Интер"), Данило ("Фламенго"), Лео Ортис ("Фламенго"), Маркиньос (ПСЖ), Вандерсон ("Монако") и Уэсли ("Фламенго").

Футбол Новый Состав Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:09

Фото: Instagram/cbf_futebol

Полузащитники: Андреас Перейра ("Фулхэм"), Андрей Сантос ("Страсбур"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Эдерсон ("Аталанта") и Жерсон ("Фламенго").

Нападающие: Антони ("Бетис"), Эстеван ("Палмейрас"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Матеус Кунья ("Вулверхэмптон"), Рафинья Диас ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм") и Винисиус Жуниор ("Реал").

Последние три дня в карьере Карло Анчелотти складываются очень реактивно. 24 мая он провел прощальный матч с "Реалом".

День спустя он собрал чемоданы и вылетел в Бразилию. 26 мая экс-наставник мадридского клуба прибыл в Рио-де-Жанейро, где его встретили сотни болельщиков местной сборной.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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