#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.42
580.72
6.48
Спорт

Анчелотти рассказал о своих ближайших планах после выхода на ЧМ-2026

Футбол Планы Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 17:10 Фото: Instagram/cbf_futebol
11 июня итальянский специалист и главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти одержал первую победу на новом месте работы. Его подопечные дома обыграли команду Парагвая со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Бразилия переиграла Парагвай в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026, чем гарантировала себе путевку на предстоящий мундиаль.

Для самого Анчелотти это был второй поединок во главе пятикратных чемпионов мира.

"Команда не пропустила ни одного гола в двух матчах, потому что хорошо действовала в обороне, полузащитники приложили большие усилия, как, например, Каземиро. Плюс попали на чемпионат мира. Все хорошо поработали, у нас не возникло проблем в раздевалке. Все прошло очень хорошо, не хочу особо кого-то выделять. Играли в четыре нападающих, команда была сбалансированной". Карло Анчелотти

Теперь у "пентакампионов" в текущем отборочном цикле остались еще две игры, но они пройдут в сентябре.

До этого времени у нового наставника немало и своих забот.

"Для начала надо найти жилье, затем поеду на клубный чемпионат мира. Сейчас у меня огромный список игроков, которые играют по всему миру, в Европе и в арабских странах. Их примерно 70, у нас будет время оценить каждого из них. Пока нет определенного списка из 25-26 игроков, которые точно поедут на ЧМ-2026". Карло Анчелотти

Что касается индивидуальных характеристик отдельных звезд своей сборной, то здесь Анчелотти отметил ряд лидеров.

"Винисуис понравился, действовал очень хорошо. Встретился с Неймаром в отеле, если наберет форму, то сможет играть в любой точке поля. Важно, чтобы все десять полевых игроков бегали и жертвовали собой. Родриго делал это много раз, его очень хорошо знаем. Рафинья – яркий игрок, сочетающий в себе замечательные качества с исключительной физической работоспособностью". Карло Анчелотти

Свой дебютный матч во главе бразильской дружины Карло Анчелотти провел 6 июня, когда его команда на выезда разошлась миром с Эквадором – 0:0.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Чемпион Турции по футболу близок к подписанию звезды "Баварии"
Спорт
15:59, Сегодня
Чемпион Турции по футболу близок к подписанию звезды "Баварии"
Уроженец Казахстана покинул команду после триумфа в Кубке Гагарина
Спорт
15:17, Сегодня
Уроженец Казахстана покинул команду после триумфа в Кубке Гагарина
Ракетка Надаля ушла на аукционе за рекордные 157 тысяч долларов
Спорт
14:10, Сегодня
Ракетка Надаля ушла на аукционе за рекордные 157 тысяч долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: