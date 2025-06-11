Анчелотти рассказал о своих ближайших планах после выхода на ЧМ-2026

11 июня итальянский специалист и главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти одержал первую победу на новом месте работы. Его подопечные дома обыграли команду Парагвая со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Бразилия переиграла Парагвай в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026, чем гарантировала себе путевку на предстоящий мундиаль.

Для самого Анчелотти это был второй поединок во главе пятикратных чемпионов мира.

"Команда не пропустила ни одного гола в двух матчах, потому что хорошо действовала в обороне, полузащитники приложили большие усилия, как, например, Каземиро. Плюс попали на чемпионат мира. Все хорошо поработали, у нас не возникло проблем в раздевалке. Все прошло очень хорошо, не хочу особо кого-то выделять. Играли в четыре нападающих, команда была сбалансированной". Карло Анчелотти

Теперь у "пентакампионов" в текущем отборочном цикле остались еще две игры, но они пройдут в сентябре.

До этого времени у нового наставника немало и своих забот.

"Для начала надо найти жилье, затем поеду на клубный чемпионат мира. Сейчас у меня огромный список игроков, которые играют по всему миру, в Европе и в арабских странах. Их примерно 70, у нас будет время оценить каждого из них. Пока нет определенного списка из 25-26 игроков, которые точно поедут на ЧМ-2026". Карло Анчелотти

Что касается индивидуальных характеристик отдельных звезд своей сборной, то здесь Анчелотти отметил ряд лидеров.

"Винисуис понравился, действовал очень хорошо. Встретился с Неймаром в отеле, если наберет форму, то сможет играть в любой точке поля. Важно, чтобы все десять полевых игроков бегали и жертвовали собой. Родриго делал это много раз, его очень хорошо знаем. Рафинья – яркий игрок, сочетающий в себе замечательные качества с исключительной физической работоспособностью". Карло Анчелотти

Свой дебютный матч во главе бразильской дружины Карло Анчелотти провел 6 июня, когда его команда на выезда разошлась миром с Эквадором – 0:0.