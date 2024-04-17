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Мбаппе первый забил 40 голов за текущий европейский сезон

Футбол Лидер Бомбардиров, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 15:08 Фото: Instagram/k.mbappe
Ведущий форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров, кто забил 40 голов за нынешний сезон во всех клубных турнирах Европы, сообщает Zakon.kz.

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Подобного успеха французский нападающий добился после того, как накануне удачно использовал пенальти в ходе ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

А по окончании поединка с "блауграной" Мбаппе довел свой бомбардирский счет до 41 гола в нынешнем сезоне. У француза к данному часу 24 гола в чемпионате Франции, 8 – в Лиге чемпионов, 8 – в Кубке Франции и 1 – в Суперкубке Франции.

Таким образом, форвард ПСЖ первым среди игроков высших европейских дивизионов достиг отметки в "40+" голов за сезон.

Футбол Лидер бомбардиров , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 15:08

Фото: Instagram/k.mbappe

Нельзя не отметить, что Килиан Мбаппе в этом сезоне успешно проводит свои выступления по нескольким фронтам. Помимо места в полуфинале Лиги чемпионов, он также является одним из лучших снайперов данного турнира с активом в 8 мячей наряду с Люком де Йонгом ("ПСВ").   

Также благодаря Мбаппе недавно футбольный клуб Пари Сен-Жермен в 20-й раз вышел в финал Кубка Франции, что является рекордом.  

А 16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу выступления Килиана Мбаппе на будущих Олимпийских играх-2024 в Париже.

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