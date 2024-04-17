Мбаппе первый забил 40 голов за текущий европейский сезон

Ведущий форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров, кто забил 40 голов за нынешний сезон во всех клубных турнирах Европы, сообщает Zakon.kz.

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Подобного успеха французский нападающий добился после того, как накануне удачно использовал пенальти в ходе ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Kylian Mbappé is the first player in top-flight European football to score 40 goals across all competitions this season. 👏

#UCL pic.twitter.com/jT0OSWQTCG — Squawka (@Squawka) April 16, 2024

А по окончании поединка с "блауграной" Мбаппе довел свой бомбардирский счет до 41 гола в нынешнем сезоне. У француза к данному часу 24 гола в чемпионате Франции, 8 – в Лиге чемпионов, 8 – в Кубке Франции и 1 – в Суперкубке Франции.

Таким образом, форвард ПСЖ первым среди игроков высших европейских дивизионов достиг отметки в "40+" голов за сезон.





Фото: Instagram/k.mbappe

Нельзя не отметить, что Килиан Мбаппе в этом сезоне успешно проводит свои выступления по нескольким фронтам. Помимо места в полуфинале Лиги чемпионов, он также является одним из лучших снайперов данного турнира с активом в 8 мячей наряду с Люком де Йонгом ("ПСВ").

Также благодаря Мбаппе недавно футбольный клуб Пари Сен-Жермен в 20-й раз вышел в финал Кубка Франции, что является рекордом.



А 16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу выступления Килиана Мбаппе на будущих Олимпийских играх-2024 в Париже.