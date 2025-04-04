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Спорт

Ямаль признан самым лучшим футболистом мира в категории до 22-х лет

Футбол Дорогой Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 14:59 Фото: Instagram/fcbarcelona
Испанский полузащитник каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил рейтинг лучших игроков планеты, чей возраст не превышает 22 лет. При этом нужно подчеркнуть, что все ближайшие конкуренты вингера "блауграны" старше его, сообщает Zakon.kz.

По мнению ESPN, который составил список лучших молодых футболистов, главными критериями при отборе стали выступления на самом высоком уровне, стабильная игра на протяжении последних лет и потенциал для развития.

Также брали в расчет консультации профессиональных скаутов и спортивных директоров нескольких ведущих европейских клубов.

Футбол Рекорд Лучших, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 14:59

Фото: Instagram/realmadrid

Подведя все итоги, на первом месте данного рейтинга оказался Ламин Ямаль. За ним поочередности расположились Флориан Виртц (21 год, "Байер"), Джуд Беллингем (21, "Реал"), Пау Кубарси (18, "Барселона") и Жоау Невеш (20, ПСЖ).

Несмотря на свой возраст и талант, Ламин Ямаль к тому же является одним одним из самых дорогостоящих игроков планеты.

17-летний игрок недавно стал автором нового рекорда в Лиге чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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