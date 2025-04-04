Ямаль признан самым лучшим футболистом мира в категории до 22-х лет

Испанский полузащитник каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил рейтинг лучших игроков планеты, чей возраст не превышает 22 лет. При этом нужно подчеркнуть, что все ближайшие конкуренты вингера "блауграны" старше его, сообщает Zakon.kz.

По мнению ESPN, который составил список лучших молодых футболистов, главными критериями при отборе стали выступления на самом высоком уровне, стабильная игра на протяжении последних лет и потенциал для развития.

Также брали в расчет консультации профессиональных скаутов и спортивных директоров нескольких ведущих европейских клубов.

Фото: Instagram/realmadrid

Подведя все итоги, на первом месте данного рейтинга оказался Ламин Ямаль. За ним поочередности расположились Флориан Виртц (21 год, "Байер"), Джуд Беллингем (21, "Реал"), Пау Кубарси (18, "Барселона") и Жоау Невеш (20, ПСЖ).

Несмотря на свой возраст и талант, Ламин Ямаль к тому же является одним одним из самых дорогостоящих игроков планеты.

17-летний игрок недавно стал автором нового рекорда в Лиге чемпионов УЕФА.