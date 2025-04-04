Ямаль признан самым лучшим футболистом мира в категории до 22-х лет
По мнению ESPN, который составил список лучших молодых футболистов, главными критериями при отборе стали выступления на самом высоком уровне, стабильная игра на протяжении последних лет и потенциал для развития.
Также брали в расчет консультации профессиональных скаутов и спортивных директоров нескольких ведущих европейских клубов.
Фото: Instagram/realmadrid
Подведя все итоги, на первом месте данного рейтинга оказался Ламин Ямаль. За ним поочередности расположились Флориан Виртц (21 год, "Байер"), Джуд Беллингем (21, "Реал"), Пау Кубарси (18, "Барселона") и Жоау Невеш (20, ПСЖ).
Несмотря на свой возраст и талант, Ламин Ямаль к тому же является одним одним из самых дорогостоящих игроков планеты.
17-летний игрок недавно стал автором нового рекорда в Лиге чемпионов УЕФА.