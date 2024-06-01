Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге "Ролан Гаррос – 2024"

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге &quot;Ролан Гаррос – 2024&quot; Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина 1 июня провела матч третьего круга Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

За выход в 1/8 финала Рыбакина поборолась с экс-первой ракеткой мира бельгийкой Элизе Мертенс, занимающей на сегодняшний день 27-е место в рейтинге WTA. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча – 1 час 7 минут. Счет личных встреч стал 5:1 в пользу Рыбакиной.


В следующем круге Рыбакина встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, WTA 19) – Ана Богдан (Румыния, WTA 64).

Ранее казахстанцы Александр Бублик и Александр Шевченко вышли во второй круг "Ролан Гаррос".

Читайте также

Ломакин стал чемпионом, Куламбаева – финалисткой турниров серии ITF

Рыбакина разгромила соперницу и вышла в четвертый круг Roland Garros

Диана Абдуллаева
Рыбакина Елена Казахстан Франция 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Состав ЛЧ
"Реал" объявил состав на финал Лиги чемпионов УЕФА
Заряжайте на Махачева уверенно: 50% кешбэк от Olimpbet
Заряжайте на Махачева уверенно: 50% кешбэк от Olimpbet
Футбол Плач игрока
Роналду заплакал после поражения в финале Кубка Короля
&quot;Казахстан навсегда в моем сердце&quot;: Магомед Адиев обратился к казахстанцам после ухода из сборной
"Казахстан навсегда в моем сердце": Магомед Адиев обратился к казахстанцам
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: