Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в третьем круге "Ролан Гаррос – 2024"

Лучшая теннисистка Казахстана, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина 1 июня провела матч третьего круга Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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За выход в 1/8 финала Рыбакина поборолась с экс-первой ракеткой мира бельгийкой Элизе Мертенс, занимающей на сегодняшний день 27-е место в рейтинге WTA. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча – 1 час 7 минут. Счет личных встреч стал 5:1 в пользу Рыбакиной.





В следующем круге Рыбакина встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, WTA 19) – Ана Богдан (Румыния, WTA 64).

Ранее казахстанцы Александр Бублик и Александр Шевченко вышли во второй круг "Ролан Гаррос".

