Данилина и Путинцева в парном разряде прошли дальше, Шевченко выбыл с "Ролан Гаррос-2025"

Казахстанские теннисисты продолжают выступление на Открытом чемпионате Франции с разными результатами. Анна Данилина и Юлия Путинцева пробились в следующий раунд в своих сетках, в то время как Александр Шевченко завершил турнир после напряжённого пятисетового поединка, сообщает Zakon.kz.

Данилина уверенно стартовала в миксте

Анна Данилина в паре с финном Харри Хелиоваарой успешно прошла первый круг соревнований смешанных пар. Казахстанско-финский дуэт обыграл австралийку Сторм Сандерс и бельгийца Сандера Жилле со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут.



Путинцева – в третьем круге одиночки и пар

Юлия Путинцева вышла в третий круг сразу в двух разрядах. Сначала 52-я ракетка мира в одиночной сетке обыграла Джоанну Гарленд из Китайского Тайбэя, а затем вместе с канадкой Лейлой Фернандес разгромила польско-румынский дуэт Катаржина Питер / Моника Никулеску – 6:0, 6:2. Время матча составило чуть более часа.

Шевченко уступил после четырех часов борьбы

Александр Шевченко не смог преодолеть второй круг в одиночном разряде, проиграв в пяти партиях американцу Итану Куинну – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 5:7. Поединок продолжался 4 часа 17 минут.

Таким образом, Шевченко стал единственным представителем Казахстана, покинувшим турнир до третьего круга. Ранее его соотечественник Александр Бублик вышел в следующий этап, победив австралийца Алекса де Минаура. А Юлия Путинцева в матче второго круга "Ролан Гаррос" одержала победу над Джоанной Гарленд из Китайского Тайбэя со счетом 7:6, 6:3.