Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"
Лучший теннисист Казахстана сумел переиграть девятый номер мирового рейтинга ATP – австралийца Алекса де Минора.
Поединок, который прошел в рамках второго круга одиночного разряда французского чемпионата, закончился в пользу лидера нашей сборной.
Александр Бублик, отдав первые две партии со счетом 2:6, 2:6, затем сумел переломить ход встречи и выиграть остальные три сета.
6:4, 6:3, 6:2 – и казахстанец впервые в своей карьере пробивается в третий круг одиночного разряда "Ролан Гаррос".
К этой минуте уже определился соперник казахстанского теннисиста по 1/16 финала данных состязаний. Им стал 21-летний португалец Энрике Раша – 200-я ракетка мира.
Бублик повторил успех первого номера женской сборной Казахстана Елены Рыбакиной, которая также успешно прошла второй раунд Открытого чемпионата Франции.