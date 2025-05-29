#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
512.66
580.59
6.45
Спорт

Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"

Теннис Победа РГ, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 17:15 Фото: Instagram/rolandgarros
29 мая 2025 года на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису произошла одна из громких сенсаций текущего турнира, которую сотворил казахстанец Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана сумел переиграть девятый номер мирового рейтинга ATP – австралийца Алекса де Минора.

Поединок, который прошел в рамках второго круга одиночного разряда французского чемпионата, закончился в пользу лидера нашей сборной.

Александр Бублик, отдав первые две партии со счетом 2:6, 2:6, затем сумел переломить ход встречи и выиграть остальные три сета. 

6:4, 6:3, 6:2 – и казахстанец впервые в своей карьере пробивается в третий круг одиночного разряда "Ролан Гаррос".

К этой минуте уже определился соперник казахстанского теннисиста по 1/16 финала данных состязаний. Им стал 21-летний португалец Энрике Раша – 200-я ракетка мира. 

Бублик повторил успех первого номера женской сборной Казахстана Елены Рыбакиной, которая также успешно прошла второй раунд Открытого чемпионата Франции.     

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Реал" второй год подряд возглавляет список самых дорогих клубов Европы
Спорт
16:51, Сегодня
"Реал" второй год подряд возглавляет список самых дорогих клубов Европы
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
Спорт
15:31, Сегодня
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
"Бавария" забрала одного из основных защитников своего главного конкурента
Спорт
13:55, Сегодня
"Бавария" забрала одного из основных защитников своего главного конкурента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: