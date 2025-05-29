Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"

29 мая 2025 года на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису произошла одна из громких сенсаций текущего турнира, которую сотворил казахстанец Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана сумел переиграть девятый номер мирового рейтинга ATP – австралийца Алекса де Минора.

Поединок, который прошел в рамках второго круга одиночного разряда французского чемпионата, закончился в пользу лидера нашей сборной.

Александр Бублик, отдав первые две партии со счетом 2:6, 2:6, затем сумел переломить ход встречи и выиграть остальные три сета.

6:4, 6:3, 6:2 – и казахстанец впервые в своей карьере пробивается в третий круг одиночного разряда "Ролан Гаррос".

К этой минуте уже определился соперник казахстанского теннисиста по 1/16 финала данных состязаний. Им стал 21-летний португалец Энрике Раша – 200-я ракетка мира.

Бублик повторил успех первого номера женской сборной Казахстана Елены Рыбакиной, которая также успешно прошла второй раунд Открытого чемпионата Франции.