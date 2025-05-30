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Спорт

"Эдмонтон" и "Флорида" второй сезон подряд разыграют Кубок Стэнли

Хоккей Финал Кубка Стэнли, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 10:15 Фото: Instagram/EdmontonOilers
Американский хоккейный клуб "Флорида" и канадский "Эдмонтон" второй год подряд сыграют в финале Кубка Стэнли. Это стало известно после того, как утром 30 мая "Ойлерз" в пятом матче полуфинальной серии на выезде сумели одолеть "Даллас" со счетом 6:3, сообщает Zakon.kz.

Эта победа позволила подопечным Криса Кноблоха закрыть всю серию со "Старз" в финале Запада – 4:1. В итоге "Эдмонтон" пробился в финал Кубка Стэнли второй сезон подряд.

Теперь в главной битве плей-офф НХЛ канадский коллектив сыграет против "Флориды". Это будет повторением прошлогоднего финала престижного турнира, тогда "нефтяники" проиграли "пантерам" (3:4).

"Эдмонтон" за свою историю в девятый раз играет в финале Кубка Стэнли и в пяти случаях брал трофей, три раза они проигрывали.

Что касается "Флориды", то американская дружина свои вопросы выхода в финал плей-офф решила также в пятом матче, накануне переиграв "Каролину".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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