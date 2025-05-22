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Спорт

"Даллас" перевернул ход поединка и обыграл "Эдмонтон" в Кубке Стэнли

Хоккей Победа Эдмонтон, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 09:52 Фото: Instagram/dallasstars
Утром 22 мая стартовал второй полуфинальный матч текущего сезона Кубка Стэнли, где "Даллас Старз" дома сумел одержать волевую победу над "Эдмонтоном" – 6:3. Это была первая игра серии между клубами, где хозяева уступали 1:3 и затем забили пять шайб в третьем периоде, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Питера Дебура к началу третьего периода проигрывали сопернику с разницей в две шайбы. Но в заключительной 20-минутке "звезд" невозможно было удержать, они поразили ворота "Ойлерз" ровно пять раз и сами не пропустили ни одной шайбы.

В итоге ураганный по голам третий период принес победу хоккеистам "Далласа" – 6:3, и они повели в серии 1-0.

Первой звездой прошедшей встречи назван форвард "Старз" Тайлер Сегин (2+1). Второй матч противостояния пройдет 24 мая также на арене "Далласа".

В стартовой игре другого полуфинала Кубка Стэнли-2025, который прошел 21 мая, "Флорида" на выезде переиграла "Каролину" со счетом 5:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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