"Эдмонтон" и "Флорида" сразятся в финале Кубка Стэнли – 2024

Утром 3 июня определился еще один финалист Кубка Стэнли нынешнего сезона. Клуб "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Даллас Старз" (2:1) в шестом матче финала Западной конференции и выиграл серию с общим счетом 4-2, сообщает Zakon.kz.

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"Эдмонтон" впервые сыграет в финале Кубка Стэнли за последние 18 лет. В решающем поединке за трофей "нефтянники" встретятся с "Флоридой Пантерз".

"Ойлерз", которые являются пятикратными победителями данного турнира, не выигрывали трофей с 1990 года.





Канадский клуб "Эдмондон" пять раз в своей истории брал Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990), а в двух случаях уступал в финале (1983, 2006).



В этом сезоне соперником команды Криса Кноблоха по решающей серии плей-офф НХЛ будут "пантеры" из Флориды, которая до этого ни разу не выигрывала трофей.

Финал Кубка Стэнли-2024 между "Флоридой" и "Эдмонтоном" стартует 8 июня.

Стоит отметить, что "Пантерз" являются чемпионами Восточной конференции. Они принимают первый матч данной серии.

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