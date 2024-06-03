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"Эдмонтон" и "Флорида" сразятся в финале Кубка Стэнли – 2024

Хоккей Финал Кубка Стэнли , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:54 Фото: Instagram/nhl
Утром 3 июня определился еще один финалист Кубка Стэнли нынешнего сезона. Клуб "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Даллас Старз" (2:1) в шестом матче финала Западной конференции и выиграл серию с общим счетом 4-2, сообщает Zakon.kz.

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"Эдмонтон" впервые сыграет в финале Кубка Стэнли за последние 18 лет. В решающем поединке за трофей "нефтянники" встретятся с "Флоридой Пантерз". 

"Ойлерз", которые являются пятикратными победителями данного турнира, не выигрывали трофей с 1990 года.


Канадский клуб "Эдмондон" пять раз в своей истории брал Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990), а в двух случаях уступал в финале (1983, 2006). 

В этом сезоне соперником команды Криса Кноблоха по решающей серии плей-офф НХЛ будут "пантеры" из Флориды, которая до этого ни разу не выигрывала трофей. 

Финал Кубка Стэнли-2024 между "Флоридой" и "Эдмонтоном" стартует 8 июня.

Стоит отметить, что "Пантерз" являются чемпионами Восточной конференции. Они принимают первый матч данной серии.

Между тем стали известны соперники сборной Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею, который пройдет на ледовых площадках Швеции и Дании в мае 2025 года. 

Куандык Шынасилов
NHL 2024 год Хоккей
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