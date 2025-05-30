Экс-звезды "Реала" названы лучшими и прославляют чемпионат Саудовской Аравии

Состоялась церемония вручения наград Saudi Pro League Season Awards-2025, где капитан клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема был назван игроком сезона, а форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду объявлен лучшим снайпером саудовского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Как известно, Бензема и Роналду в свое время защищали честь самого титулованного клуба планеты – мадридского "Реала".

А теперь оба вошли в список лучших Саудовской Суперлиги: Карим назван игроком сезона, а Криштиану – снайпером турнира (25 голов).

Чемпионом лиги Саудовской Аравии в этом сезоне стал "Аль-Иттихад", а его наставник Лоран Блан получил награду как лучший тренер. Для известного специалиста это первый титул в высшем дивизионе за пределами Франции.

Между тем бывшая команда Бензема и Роналду на днях была объявлена самым дорогим клубом Европы.