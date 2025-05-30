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Спорт

Экс-звезды "Реала" названы лучшими и прославляют чемпионат Саудовской Аравии

Футбол Лучшие Саудовская Аравия, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:05 Фото: Instagram/cristiano, karimbenzema
Состоялась церемония вручения наград Saudi Pro League Season Awards-2025, где капитан клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема был назван игроком сезона, а форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду объявлен лучшим снайпером саудовского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Как известно, Бензема и Роналду в свое время защищали честь самого титулованного клуба планеты – мадридского "Реала".

А теперь оба вошли в список лучших Саудовской Суперлиги: Карим назван игроком сезона, а Криштиану – снайпером турнира (25 голов).

Чемпионом лиги Саудовской Аравии в этом сезоне стал "Аль-Иттихад", а его наставник Лоран Блан получил награду как лучший тренер. Для известного специалиста это первый титул в высшем дивизионе за пределами Франции.

Между тем бывшая команда Бензема и Роналду на днях была объявлена самым дорогим клубом Европы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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