Всемирная федерация карате вручила черный пояс Джеки Чану
Фото: Instagram/worldkaratefederation
Знаменитый киноактер Джеки Чан стал обладателем черного пояса по карате. Церемония вручения престижного звания прошла в Нью-Йорке (США) во время премьеры фильма "Карате-пацан: Легенды", сообщает Zakon.kz.
Помимо Джеки Чана, аналогичный пояс получил и другой актер данной кинокартины – Ральф Маччио. В торжественной обстановке вручение черных поясов провел генеральный секретарь Всемирной федерации карате (WKF) Тошихиса Нагура.
"Карате занимает привилегированное положение в поп-культуре и в сообществах по всему миру. Это глобальный бренд, известный людям во всем мире. Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем фильм "Карате-пацан".Президент WKF Антонио Эспинос
71-летний Джеки Чан – один из самых популярных героев боевиков в мире, который известен своим акробатическим боевым стилем и комедийным даром.
Он исполнил главные роли более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.
Одним из поклонников Джеки Чана является казахстанский певец Димаш Кудайберген, который в прошлом году спел саундтрек для финальной части фильма известного киноактера.
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