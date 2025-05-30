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Спорт

Всемирная федерация карате вручила черный пояс Джеки Чану

Каратэ Черный Пояс, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 12:03 Фото: Instagram/worldkaratefederation
Знаменитый киноактер Джеки Чан стал обладателем черного пояса по карате. Церемония вручения престижного звания прошла в Нью-Йорке (США) во время премьеры фильма "Карате-пацан: Легенды", сообщает Zakon.kz.

Помимо Джеки Чана, аналогичный пояс получил и другой актер данной кинокартины – Ральф Маччио. В торжественной обстановке вручение черных поясов провел генеральный секретарь Всемирной  федерации карате (WKF) Тошихиса Нагура.

"Карате занимает привилегированное положение в поп-культуре и в сообществах по всему миру. Это глобальный бренд, известный людям во всем мире. Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем фильм "Карате-пацан".Президент WKF Антонио Эспинос

71-летний Джеки Чан – один из самых популярных героев боевиков в мире, который известен своим акробатическим боевым стилем и комедийным даром.

Он исполнил главные роли более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире. 

Одним из поклонников Джеки Чана является казахстанский певец Димаш Кудайберген, который в прошлом году спел саундтрек для финальной части фильма известного киноактера.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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