Всемирная федерация карате вручила черный пояс Джеки Чану

Знаменитый киноактер Джеки Чан стал обладателем черного пояса по карате. Церемония вручения престижного звания прошла в Нью-Йорке (США) во время премьеры фильма "Карате-пацан: Легенды", сообщает Zakon.kz.

Помимо Джеки Чана, аналогичный пояс получил и другой актер данной кинокартины – Ральф Маччио. В торжественной обстановке вручение черных поясов провел генеральный секретарь Всемирной федерации карате (WKF) Тошихиса Нагура.

"Карате занимает привилегированное положение в поп-культуре и в сообществах по всему миру. Это глобальный бренд, известный людям во всем мире. Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем фильм "Карате-пацан". Президент WKF Антонио Эспинос

71-летний Джеки Чан – один из самых популярных героев боевиков в мире, который известен своим акробатическим боевым стилем и комедийным даром.

Он исполнил главные роли более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.

Одним из поклонников Джеки Чана является казахстанский певец Димаш Кудайберген, который в прошлом году спел саундтрек для финальной части фильма известного киноактера.

