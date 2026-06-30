#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
События

Черный пояс по карате получил казахстанский пенсионер

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:30 Фото: pixabay
71-летний житель Петропавловска Борис Самусев получил черный пояс по карате, сообщает Zakon.kz.

К спорту пенсионер всерьез пришел шесть лет назад после выхода на заслуженный отдых. Тогда мужчину беспокоили одышка и лишний вес, а теперь он не пропускает ни одной тренировки. На татами Борис Самусев занимается три раза в неделю, передает "24kz".

В этом году Борис Самусев достиг важного этапа в спортивной карьере. Он получил черный пояс по карате, который символизирует высокий уровень мастерства и переход от ученика к самостоятельному практику боевого искусства.

Недавно 74-летняя казахстанка полетала на параплане и спела в Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Каратэ Черный Пояс
12:03, 30 мая 2025
Всемирная федерация карате вручила черный пояс Джеки Чану
Пенсионер сгорел заживо в доме престарелых Конаева
07:09, 12 октября 2023
Пенсионер сгорел заживо в доме престарелых Конаева
В Актобе нашли пропавшего дедушку
05:05, 27 апреля 2025
Волонтеры Актобе нашли потерявшегося пенсионера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нападающий Томас Джонс ушёл из &quot;Кайсара&quot; в чемпионат Чили
09:55, Сегодня
Нападающий Томас Джонс ушёл из "Кайсара" в чемпионат Чили
Подача и сила удара против обороны и вращения: превью матча Рыбакина – Буассон на &quot;Уимблдоне&quot;
09:44, Сегодня
Подача, атака и сила удара против обороны: превью матча Рыбакина – Буассон на "Уимблдоне"
Диас Калыбаев покидает &quot;Тараз&quot;
09:23, Сегодня
Казахстанский форвард Диас Калыбаев покидает "Тараз"
Прогноз матча Рыбакина - Буассон
08:39, Сегодня
Что пишут аналитики о шансах Елены Рыбакиной в матче с француженкой на старте "Уимблдона"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: