#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.26
574.75
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
509.26
574.75
6.46
Спорт

Экс-наставник Рыбакиной начнет тренировать грека Циципаса

Теннис Тренер Иванишевич, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 15:41 Фото: Instagram/stefanos.tsitsipas
Тренером греческого теннисиста, двукратного финалиста турниров "Большего шлема" Стефаноса Циципаса, станет знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич, сообщает Zakon.kz.

Как информирует издание Tennis, данную новость распространило менеджерское агентство 20-й ракетки мира.

Хорватский наставник известен сотрудничеством со знаменитыми теннисистами, такими как Марин Чилич, Томаш Бердых, Милош Раонич, Новак Джокович и Елена Рыбакина.

"Для меня это будет потрясающей возможностью. Он человек, который добился высочайших результатов в теннисе как игрок и тренер. Уверен, что его опыт поможет мне еще больше вырасти, а я с нетерпением жду этого". Стефанос Циципас

В свою очередь 53-летний Иванишевич, который сам является победителем "Уимблдона-2001" в одиночке, планирует добиться успеха с греческим спортсменом.

"Стефанос – очень талантливый теннисист с высокой рабочей этикой. Он показал, что принадлежит к числу лучших, и я счастлив стать частью следующих шагов на его пути. Моя цель – помочь ему добиться успеха, опираясь на прочный фундамент, который он уже заложил".Горан Иванишевич

Последним местом работы экс-второй ракетки планеты была команда казахстанки Елены Рыбакиной, с которой он потрудился пару месяцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Между FIFA и сборной Бразилии назревает скандал из-за Карло Анчелотти
Спорт
14:45, Сегодня
Между FIFA и сборной Бразилии назревает скандал из-за Карло Анчелотти
Рыбакина оценила победное шествие из семи матчей подряд на грунте
Спорт
12:51, Сегодня
Рыбакина оценила победное шествие из семи матчей подряд на грунте
Всемирная федерация карате вручила черный пояс Джеки Чану
Спорт
12:03, Сегодня
Всемирная федерация карате вручила черный пояс Джеки Чану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: