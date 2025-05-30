Экс-наставник Рыбакиной начнет тренировать грека Циципаса

Тренером греческого теннисиста, двукратного финалиста турниров "Большего шлема" Стефаноса Циципаса, станет знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич, сообщает Zakon.kz.

Как информирует издание Tennis, данную новость распространило менеджерское агентство 20-й ракетки мира.

Хорватский наставник известен сотрудничеством со знаменитыми теннисистами, такими как Марин Чилич, Томаш Бердых, Милош Раонич, Новак Джокович и Елена Рыбакина.

"Для меня это будет потрясающей возможностью. Он человек, который добился высочайших результатов в теннисе как игрок и тренер. Уверен, что его опыт поможет мне еще больше вырасти, а я с нетерпением жду этого". Стефанос Циципас

В свою очередь 53-летний Иванишевич, который сам является победителем "Уимблдона-2001" в одиночке, планирует добиться успеха с греческим спортсменом.

"Стефанос – очень талантливый теннисист с высокой рабочей этикой. Он показал, что принадлежит к числу лучших, и я счастлив стать частью следующих шагов на его пути. Моя цель – помочь ему добиться успеха, опираясь на прочный фундамент, который он уже заложил". Горан Иванишевич

Последним местом работы экс-второй ракетки планеты была команда казахстанки Елены Рыбакиной, с которой он потрудился пару месяцев.