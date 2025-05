"Реал" приобрел звездного защитника английского "Ливерпуля"

Как информирует пресс-служба "сливочных", 26-летний английский защитник переходит в мадридский клуб на правах свободного агента.

Однако "мерсисайдцы" все же получат денежную компенсацию в размере 10 млн евро, так как Трент планирует участие в КЧМ-2025 в США в майке королевского коллектива.

🚨⚪️ Understand Real Madrid to pay transfer fee around €10m to Liverpool to have Trent Alexander-Arnold at the Club World Cup.



Real will also cover his salary for June and July as part of the agreement with Liverpool. pic.twitter.com/Y4lCeqsadX