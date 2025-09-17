"Реал" сделал заявление о травме своего дорогостоящего защитника

17 сентября испанский футбольный клуб "Реал" опубликовал результаты обследования своего игрока Трента Александра-Арнольда, у которого диагностировали травму мышц задней поверхности левого бедра, сообщает Zakon.kz.

Английский защитник королевского клуба накануне получил повреждение в стартовых минутах матча с французским "Марселем" в ходе первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По прогнозам медиков, 26-летний футболист не сможет выйти на поле на протяжении ближайших 6-8 недель.

В итоге Александер-Арнолд точно пропустит ближайшие матчи "Реала" в Ла Лиге с "Атлетико" (27 сентября) и "Кайратом" в Лиге чемпионов (30 сентября).

Дальнейшее восстановления будет зависеть от состояния его здоровья.

Английский защитник пополнил состав мадридской дружины 30 мая 2025 года, когда перешел из "Ливерпуля" на правах свободного агента.

Сейчас трансферная стоимость Трента на футбольном рынке составляет 75 млн евро.