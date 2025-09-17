#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Спорт

"Реал" сделал заявление о травме своего дорогостоящего защитника

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 17:47 Фото: Instagram/realmadrid
17 сентября испанский футбольный клуб "Реал" опубликовал результаты обследования своего игрока Трента Александра-Арнольда, у которого диагностировали травму мышц задней поверхности левого бедра, сообщает Zakon.kz.

Английский защитник королевского клуба накануне получил повреждение в стартовых минутах матча с французским "Марселем" в ходе первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По прогнозам медиков, 26-летний футболист не сможет выйти на поле на протяжении ближайших 6-8 недель.

В итоге Александер-Арнолд точно пропустит ближайшие матчи "Реала" в Ла Лиге с "Атлетико" (27 сентября) и "Кайратом" в Лиге чемпионов (30 сентября).

Дальнейшее восстановления будет зависеть от состояния его здоровья.

Английский защитник пополнил состав мадридской дружины 30 мая 2025 года, когда перешел из "Ливерпуля" на правах свободного агента.

Сейчас трансферная стоимость Трента на футбольном рынке составляет 75 млн евро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Бессовестная": Макпал Исабекова обратилась к подписчикам с неординарной просьбой
17:40, Сегодня
"Бессовестная": Макпал Исабекова обратилась к подписчикам с неординарной просьбой
Легендарная арена Нью-Йорка взбудоражила поклонников Димаша Кудайбергена
17:03, Сегодня
Легендарная арена Нью-Йорка взбудоражила поклонников Димаша Кудайбергена
"Бенфика" после провала с "Карабахом" уволила Лаже и пригласила Моуринью
16:48, Сегодня
"Бенфика" после провала с "Карабахом" уволила Лаже и пригласила Моуринью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: