Рыбакина оценила победное шествие из семи матчей подряд на грунте

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина за последнюю неделю показывает прекрасную форму, одержав семь побед подряд. 24 мая она стала победительницей турнира во французском Страсбурге, затем успешно прошла два круга на "Ролан Гаррос-2025", сообщает Zakon.kz.

Теперь 30 мая казахстанку ожидает серьезный экзамен в лице Алёны Остапенко. Рыбакина сразится с 21-й ракеткой мира за выход в четвертый раунд одиночного разряда Открытого чемпионата Франции.

"Определенно, это не тот старт, который был у меня раньше. Обычно после предсезонки играла очень хорошо, а в этот раз все по-другому. Мне нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я хочу быть. Думаю, медленно движемся в правильном направлении. Работаю над всем, чтобы становиться лучше с каждым днем". Елена Рыбакина

Поединок с теннисисткой из Латвии пройдет на арене Сьюзан Ленглен третьим запуском. Примерное начало матча запланировано на 17:30 по казахстанскому времени, возможны и сдвиги.

Если брать личные встречи спортсменок, то здесь впереди наша соотечественница, у которой три победы против двух у соперницы.

На старте "Ролан Гаррос-2025" Рыбакина с трудом переиграла аргентинку Хулию Риеру, а затем без особых проблем одолела 17-летнюю американку Иву Йович.