"Окжетпес" преподнес еще одну сенсацию и ворвался в топ-5 команд КПЛ-2025
Команда Андрея Ферапонтова после триумфа в Алматы над "Кайратом" теперь обыграла на своем поле крепкий "Кызылжар" из Петропавловска со счетом 3:2.
У "Окжетпеса" победные голы забили Даурен Жумат, Стахинья Йованович и Дамир Марат – 3:2. Благодаря этому успеху коллектив из Кокшетау стремительно поднялся на пятое место турнирной таблицы казахстанского чемпионата, набрав 20 очков.
Другие матчи второго игрового дня 11-го тура закончились следующими показателями:
- "Кайсар" – "Жетысу" – 2:2,
- "Улытау" – "Туран" – 2:1.
Центральный матч прошедшего тура состоялся 30 мая, где "Актобе" в напряженном поединке дома уступил чемпиону страны – "Кайрату" (1:2).
Тем временем поражением западноказахстанцев воспользовалась "Астана", обыгравшая на выезде "Елимай" (2:0), что позволило столичной дружине выйти на первое место таблицы КПЛ-2025 с активом 27 очков. Далее следуют "Кайрат" (26) и "Актобе" (25).