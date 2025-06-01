#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.81
578.59
6.51
Спорт

"ПСЖ" сотворил сенсацию в финале Лиги чемпионов

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 05:16 Фото: Instagram/psg
В субботу, 31 мая, в финальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" встречался с "Интером". Поединок проходил в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Команда из Парижа впервые в истории выиграла главный европейский турнир. В 2020 "ПСЖ" доходил до финала, но тогда уступил "Баварии" (0:1).

Теперь "ПСЖ" – первый клуб, которому удалось выиграть в финале ЛЧ со счетом 5:0.

В команде победителей голами отметились Ашраф Хакими, Хвича Кварахцелия, Сенни Маюлу, дубль на счету 19-летнего Дезире Дуэ.

"Интер" со своей схемой 3-5-2 плотно закрывал центр тройкой центрхавов и двумя форвардами. Парижане искали свободное пространство на флангах и в полуфлангах, насыщая зоны группой футболистов.

Миланцы пробовали сбить темп, успокоить игру за счет перепасовки на своей половине поля, однако у "Интера" это не вышло.

31 мая также завершились все поединки 11-го тура отечественного футбольного первенства среди команд Премьер-лиги. Как и неделю назад, сенсационным показателем в этот раз снова отметился скромный коллектив из Кокшетау – "Окжетпес".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Окжетпес" преподнес еще одну сенсацию и ворвался в топ-5 команд КПЛ-2025
Спорт
22:04, 31 мая 2025
"Окжетпес" преподнес еще одну сенсацию и ворвался в топ-5 команд КПЛ-2025
Бублик впервые пробился в четвертый круг одиночного разряда "Ролан Гаррос"
Спорт
20:42, 31 мая 2025
Бублик впервые пробился в четвертый круг одиночного разряда "Ролан Гаррос"
Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с шестью медалями
Спорт
19:57, 31 мая 2025
Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с шестью медалями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: