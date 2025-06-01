"ПСЖ" сотворил сенсацию в финале Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая, в финальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" встречался с "Интером". Поединок проходил в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Команда из Парижа впервые в истории выиграла главный европейский турнир. В 2020 "ПСЖ" доходил до финала, но тогда уступил "Баварии" (0:1).

Теперь "ПСЖ" – первый клуб, которому удалось выиграть в финале ЛЧ со счетом 5:0.

В команде победителей голами отметились Ашраф Хакими, Хвича Кварахцелия, Сенни Маюлу, дубль на счету 19-летнего Дезире Дуэ.

"Интер" со своей схемой 3-5-2 плотно закрывал центр тройкой центрхавов и двумя форвардами. Парижане искали свободное пространство на флангах и в полуфлангах, насыщая зоны группой футболистов.

Миланцы пробовали сбить темп, успокоить игру за счет перепасовки на своей половине поля, однако у "Интера" это не вышло.

31 мая также завершились все поединки 11-го тура отечественного футбольного первенства среди команд Премьер-лиги. Как и неделю назад, сенсационным показателем в этот раз снова отметился скромный коллектив из Кокшетау – "Окжетпес".